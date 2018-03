Najbolj zgodnji pohodniki se bodo lahko ob 9. uri udeležili maše v cerkvi sv. Valentina, dve uri kasneje pa se začenja kulturni program, v katerem sodelujejo otroci OŠ Moravče, Pihalna godba Moravče ter gostje. V družabnem delu bodo za dobro razpoloženje poskrbeli Ansambel Jureta Zajca in Bojsi, pohodnikom pa bodo na voljo tudi topli napitki in okusna okrepčila. Priljubljena izletniška točka Limbarska gora med Črnim grabnom in Moravško dolino je od Ljubljane oddaljena približno 35 kilometrov. Visoka je 773 metrov, na njej pa kraljuje baročna cerkvica sv. Valentina. Do nje vodijo poleg asfaltirane ceste tudi številne pešpoti in bližnjice, položnejše iz Moravške doline in nekoliko bolj strme iz Črnega grabna. Vse poti so dobro označene. Prireditev vsako leto obišče več kot 10.000 ljudi, večina jih pride peš.