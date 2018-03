Ker ima Inter v Mauru Icardiju drugega, Napoli pa v Driesu Mertensu tretjega najboljšega strelca italijanske lige, je marsikdo na San Siru pričakoval spektakularno tekmo, polno golov. A derbi 28. kroga serie A je bil s strelskega vidika vse prej kot to, saj sta ekipi na celi tekmi skupaj vpisali le tri strele v okvir vrat in se razšli brez golov. Čeprav so Neapeljčani na še peti gostujoči prvenstveni tekmi mrežo ohranili nedotaknjeno in izenačili klubski rekord, prav veliko razlogov za veselje po točki niso imeli. Položaj vodilnega jim je (s tekmo manj) odvzel Juventus, ki je doma z 2:0 premagal Udinese.

Tako ni nenavadno, da je po končanem derbiju novinarje najbolj zanimalo, ali so Neapeljčani že obupali nad osvojitvijo naslova prvaka, kar je močno vznejevoljilo njihovega trenerja Maurizia Sarrija. »Ne bom vam rekel, da se speljite, saj ste ženska. Pa še lepi ste,« je novinarki v mikrofon nekaj minut po tekmi zabrusil 59-letnik. Razdražen je bil tudi na tiskovni konferenci. »Ne bom se sprijaznil s trditvijo, da smo obupali. Na težkem gostovanju smo prikazali dobro predstavo proti ekipi, za katero so pred začetkom sezone vsi dejali, da bo daleč pred nami. Že celo sezono nam gre tako dobro, da so pričakovanja ljudi postala nerealna. Če me boste še naprej spraševali o Juventusu, bom odkorakal. Odigrana je bila tekma Inter – Napoli, Juventus nima nič s tem,« je besno dodal Sarri, nato pa odložil slušalke in končal novinarsko konferenco.

V spomladanskem delu prvenstva nič ne gre po načrtih zagrebškemu Dinamu. Hrvaški prvak je sredi prejšnjega tedna z 1:4 izgubil derbi z Rijeko, v soboto pa ga je z istim izidom premagala še Lokomotiva, ki je proti mestnemu tekmecu dosegla prvo zmago. Ekipo Lokomotive sestavlja kopico posojenih igralcev hrvaškega velikana, zato se kluba drži sloves druge ekipe Dinama. Poraz, tretji v zadnjih štirih prvenstvenih krogih, je bil usoden za trenerja Maria Cvitanovića. Dvainštiridesetletnik je na čelu 18-kratnega hrvaškega prvaka zdržal osem mesecev, na klopi pa ga bo sedaj zamenjal Nikola Jurčević. Nekdanji vezist je Dinamo že vodil med letoma 2003 in 2004, zadnjih 12 let pa je bil pomočnik Slavena Bilića v hrvaški reprezentanci, moskovski Lokomotivi, Bešiktašu in West Hamu.

