Javna vprašanja državni volilni komisiji, 2.

Bralstvu Dnevnika sporočam, da zadevo »Javna vprašanja državni volilni komisiji« (Dnevnik, 3. 3. 2018 in 10. 3. 2018) predajam policiji. Zadevo – ki sem jo, v dobri veri in v upanju, da jo bodo državna volilna komisija in njej podrejeni volilni organi razrešili pošteno in tako, da bo v korist vsem volilkam in volilcem, to je, da ne bo ne v tem ne v vseh drugih primerih niti sence dvoma nad referendumi in volitvami – sem ustrezno opremila in pospremila. Naj se tam ukvarjajo s tem, tako in tako imajo na voljo vsa sredstva: posebna, izredna itd., pa tudi pravnikov jim ne manjka. Če pa, me lahko povabijo kot višjo upravnico, da trend zunanjih sodelavcev ne upade. Prepričana sem, da bi se jim izplačalo, enako kakor tudi meni.