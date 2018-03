Ta dan so pri nas študentke počastili z odhodom v Celovec po nakupih, ki jim ga je za praznično darilo organizirala kar študentska organizacija. V restavracijah so Slovenke razvajali s kulinaričnimi specialitetami, kot so poročali na Pop TV, so za njihovo zabavo poskrbeli celo stasiti slačifantje, ki so jim pripravili striptiz. Cvetličarji so si povsod meli roke. Na cestah so izbrane, resne mladenke vljudnim reporterjem zaupale svoje mnenje, da je ta praznik zastarel in da ga je povozil čas. Kljub temu pa so se tega dne vsi po svojih najboljših močeh potrudili za naše ženske, ker si one to zaslužijo, praznik je navsezadnje le praznik, četudi je zastarel. Tako smo v naši majhni, varni, z rezilno žico ograjeni državici proslavljali dan žena.

To so bile v »uravnoteženih« večernih poročilih najpomembnejše novice iz domačih logov. V prvih poročilih smo lahko slišali, kako dobro gre našim ženskam. Statistike kažejo, da so ženske v Sloveniji bolj zadovoljne s svojim življenjem kot moški in dokazujejo tudi, da so razlike med njihovimi plačami zares minimalne. V Odmevih je tega dne Slavko Bobovnik gostil dve izjemni predstavnici zadovoljnih in uspešnih Slovenk: zastopnico Slovenske vojske, namestnico načelnika generalštaba, in uspešno, s svojim delom povsem zadovoljno, vaditeljico v fitnes centru. Prispevka, vredna Nove TV. Prvega so kot manj pomembnega uvrstili nekam na sredino, tik pred obeleženje dneva ledvic, ki je bil prav tako 8. marca. Drugi pa je bil, tudi zaradi gostje, ki jo je Bobovnik označil kot najpomembnejšo žensko v naši vojski, predstavljen na začetku. Dve močni ženski, ki ju nihče ne bi mogel razglasiti za feministki. Nacionalka se je pred takim podtikanjem res dobro zavarovala, samo še ministrica Vesna Györkös Žnidar bi bila bolj prepričljiva izbira.

Medtem ko so naše ženske veselo proslavljale, so na drugi strani naše ograje, v Zagrebu in Trstu, tako kot drugod po svetu, ženske množično protestirale proti spolnemu in družinskemu nasilju, neenakopravnosti pri delu in pri zaslužku, proti brezposelnosti, revščini in vsemu, kar ženske v današnjem času povsod eksistencialno zadeva.

Naše proslavljanje 8. marca je v sramoto ženski emancipaciji. Če je, kot pravi Žižek, ženska simptom razvoja, gre naš razvoj v napačno smer. Žal se naše mlade ženske premalo zavedajo, da pravice, ki jih še uživajo, niso od nekdaj, da so jim jih priborile starejše generacije žensk, ki jih slavi ta praznik, in da je za to, da se bodo obdržale, treba tudi kaj storiti.

Lada Zorn, Ljubljana