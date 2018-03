Če ste starejši od recimo 15 let, je velika možnost, da še nikoli niste slišali za Roblox, pa čeprav ima več kot 64 milijonov aktivnih mesečnih igralcev, še več od Minecrafta, ki jih ima 55 milijonov in v katerega so pri Microsoftu v nekaj letih vložili več kot dve milijardi dolarjev in pol. Roblox, ki je svoj dobičkonosni posel začel leta 2005 (lani je na primer pridobil dodatnih 92 milijonov dolarjev vlagateljskih sredstev), ni le najbolj priljubljen med uporabniki, ampak je do tega prišel s presenetljivo organsko rastjo. V nekaj letih je zrasel v največjo uporabniško platformo za spletne igrice z več kot 40 milijoni različnih iger, ki so jih v veliki večini ustvarili sami uporabniki.

Lansko poletje je David Baszucki, izvršni direktor Robloxa, napovedal, da bo podjetje razvijalcem, ki na platformi ustvarjajo igrice, izplačalo 30 milijonov dolarjev. To ne bi bilo nič posebnega, če skupnosti 200 najpomembnejših razvijalcev v Robloxu ne bi v veliki večini sestavljali fantje in dekleta, stari od 17 do 22 let. Vseeno pa gre za resen posel: od 30 milijonov, namenjenih razvijalcem, so šli trije milijoni enemu samemu razvijalcu, še dva pa sta dobila po dva milijona. Več najstnikov si je z zaslužkom od razvijanja igric na Robloxu v celoti plačalo študij na univerzah. »Pričakujemo, da se bodo vaši zaslužki podvojili,« je dejal David Baszucki. V njegovi napovedi se skriva največji izziv za nadaljnji napredek Robloxa, v katerem želijo, da bi mladi razvijalci ostali zadovoljni ter v svetu, v katerem so programerji, oblikovalci in sistemski inženirji razvajeni ob obilici poslovnih ponudb, ostali zvesti kalifornijskemu podjetju.

Tveganje zaradi nasilnih in neprimernih vsebin obstaja pri kateri koli spletni dejavnosti, vendar ponuja Roblox – kljub nekaterim igricam, v katerih so tudi elementi nasilja – zelo raznolike in na splošno odlične izdelke z občutkom za primerno raven otroške igre. Roblox je odprta platforma, na kateri lahko vsakdo s potrebnim znanjem razvije svojo igro, zato ni čudno, da je na platformi aktivnih kar dva milijona razvijalcev. Odprtost platforme se zrcali v ogromni ponudbi iger z raznolikimi temami, kot je na primer delo v piceriji, preživetje nesreče, razrešitev umora ali pa zgolj kidanje snega. Med najbolj priljubljenimi so Jailbreak (v kateri se med seboj dajejo policisti in kriminalci), Roblox high school (v njej se igra različne srednješolske vloge), Work at a pizza place (dogajanje v piceriji) in Pokémon brick bronze, večigralski poklon Nintendovi franšizi.