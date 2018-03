Storilec se je minuli četrtek nekaj pred 10.30 s skuterjem pripeljal do poslovalnice Delavske hranilnice na Dunajski cesti. V poslovalnico je vstopil oborožen s pištolo in z nahrbtnikom, v katerem je imel še montirno železo. Podal se je mimo strank, med katerimi je bil tudi policist Berlic, ki je v vrsti čakal, da bi plačal položnice.

Osumljenec je s pištolo v roki zahteval od strank, naj se umaknejo. Nato je preplezal steklo nad pultom blagajne in iz nje ukradel več tisoč evrov, so zapisali na PU Ljubljana. Ko je bil osumljeni še za blagajnami, je policist drugim strankam namignil, naj zapustijo poslovalnico, nato pa jo je skupaj z zaposlenim zapustil še sam. Ko je kmalu zatem iz poslovalnice pritekel osumljenec, ga je zaustavil. Kot so navedli na PU Ljubljana, je uporabil telesno silo in mu vseskozi ukazoval, naj miru, saj da je policist.

Berlic je pojasnil, da je roparja spravil na tla in poskrbel, da mu ni mogel uiti, čeprav se je vztrajno upiral. Kot je poudaril, je vesel, da ropar ni uporabil pištole. Je pa kljub temu dobil poškodbo na desni strani čela, ki mu je povzročila vrtoglavico, poškodbo levega ramena in odrgnine na kolenih.

Gre za 44-letnega slovenskega državljana brez urejenega prebivališča v Sloveniji. Sicer brezposelni storilec je tudi specialni povratnik kaznivih dejanj in odvisnik od prepovedanih drog. Zaradi utemeljenega suma štirih kaznivih dejanj ropov in kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi so ga v soboto privedli k preiskovalni sodnici, ki je po zaslišanju zoper njega odredila pripor.