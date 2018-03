Pediatri opozarjajo, da sodobni otroci bistveno manj rišejo kot nekoč, zaradi česar so mišice v njihovi dlaneh slabše razvite. V Veliki Britaniji opažajo precejšen porast otrok, ki imajo težave z držanjem svinčnika, barvic in drugih pisal.

»Otroci, ki danes prihajajo v prvi razred, imajo manj moči v dlaneh in so na tem področju manj spretni od otrok pred desetletjem,« je za Guardian dejala Sally Payne, vodilna na področju pediatrične delovne terapije v organizaciji NHS Trust. Ko otroci v vrtcu ali šoli dobijo v roke pisalo, ga ne znajo pravilno prijeti. »Da smo zmožni držati pisalo in z njim pisati, moramo imeti močan nadzor nad mišicami v dlaneh,« pojasnjuje Paynova in dodaja, da otroci potrebujejo več priložnosti, ob katerih lahko razvijajo to veščino.