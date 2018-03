S predstavo, ki so jo odigrali že 6000-krat, so v 20. letih navdušili že okoli pet milijonov gledalcev po vsem svetu. Predstavo sestavljajo vrhunske, resnično dih jemajoče telesne vaje, ki so videti že skoraj nadnaravno, a so popolnoma resnične. Tako boste med drugim videli prizore, kot so: razbijanje kamnitih plošč in železnih palic z glavo, lebdenje telesa na ostrih sulicah in žebljih, premikanje predmetov z lastno energijo, nastavljanje ostrih sulic na vrat, neverjetni met igle skozi stekleno ploščo, česa vsega je zmožno telo 80. letnega starostnika in 7. letnega otroka ter številne druge atrakcije.

V sinhroniziranem dokumentarnem filmu v sklopu predstave pa boste spoznali življenje v samostanu, kjer na tisoče učencev izpopolnjuje svoje znanje borilnih veščin, obvladovanje svojega telesa in duha, kjer živijo po strogih pravilih zen-budizma in svoje znanje prenašajo iz roda v rod.

Predstava je interaktivna, zato bodo lahko gledalci tudi sodelovali in skupaj z nastopajočimi izvajali nekatere vaje in z meditacijo dosegli notranji mir, kar zagotavlja popolnoma novo videnje in občutenje skrivnostnega sveta menihov in njihove mistične moči. Menihi templja Shaolin izvajajo svojo telesno vadbo na najvišji možni način. Spoznali boste, kako je Qi – energijski tok v človeškem telesu mogoče z meditacijo ali dihalnimi tehnikami blokirati ali spodbujati na način, da je telo lahko za krajši čas imuno proti bolečini ali poškodbi , ali pa ga uporabiti za zdravljenje.