Novomeški policisti so v nedeljo v zgodnjih jutranjih urah prejeli več klicev voznikov z opozorili na nevarno vožnjo tovornjaka, ki naj bi na avtocesti iz smeri Obrežja proti Novem mestu vozil 10 kilometrov na uro, vijugal po vozišču in s tem onemogočal drugim, da bi ga lahko varno prehiteli.

Policisti so se takoj odzvali in tovorno vozilo bolgarskih registrskih oznak izsledili v bližini izvoza za Novo mesto. Ustavljali so ga s svetlobnimi in zvočnimi signali na službenem vozilu, a znakov ni upošteval in je nadaljeval vožnjo.

Na silo so ga izvlekli iz vozila

Da bi mu preprečili nadaljnjo vožnjo in ogrožanje drugih udeležencev v prometu so zapeljali pred njegovo vozilo in ga uspeli ustaviti. Kršitelj ni upošteval večkratnih pozivov policistov, naj izstopi iz vozila, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva in ga na silo zvlekli iz vozila.

Voznik se je ves čas aktivno upiral in skušal pobegniti. Na kraj so poklicali zdravnika, ki je ugotovil, da 47-letni Bolgar zaradi zdravstvenih težav nikakor ni zmožen voziti in obvladovati vozila.

Ugotovili so še, da ni upošteval predpisov, ki se nanašajo na dovoljen čas trajanja vožnje in obveznih počitkov. Poskrbeli so za odstranitev vozila in vozniku prepovedali nadaljnjo vožnjo. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog.