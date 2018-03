Osumljena Aljaž Gašparin in Marko Mišigoj sta krivdo danes priznala. Obema je državna tožilka Darja Špacapan ponujala pogojne kazni, kar sta tudi sprejela. Gašparin je bil na predlog tožilke obsojen na tri mesece zaporne kazni oziroma dve leti in šest mesecev pogojne kazni. Sam je ob priznanju krivde povedal, da je po eni strani zadovoljen, da so ga prijeli, saj se je »v tem času spravil v red, zaradi mamil pa bi skoraj izgubil kmetijo in družino«.

Na mesec dni zapora oziroma leto dni pogojne kazni pa je bil obsojen Mišigoj.

Za osumljena Sašo Miklavčiča in Reka Ličino bodo predobravnalni narok pripravili prihodnji ponedeljek. Prvi je danes odsoten zaradi prisostvovanja drugi sodni obravnavi. Ličina pa je ta vikend zamenjal svojega zagovornika, sedaj ga bo branil Franci Matoz, zato ni bilo še dovolj časa za pripravo njegove obrambe.

Tretji osumljeni v tem primeru je Dubravko Ličina, ki krivde danes ni priznal. Sodnik Goran Klavora je tako odločil, da bodo počakali še na drugi preobravnalni narok, ki ga bodo izvedli prihodnji teden, in v primeru nepriznanja krivde nadaljevali skupno obravnavo.

V začetku lanskega septembra so novogoriški kriminalisti v sodelovanju z italijanskimi orožniki iz Nabrežine in s kriminalisti uprave kriminalistične policije v dalj časa trajajoči preiskavi razkrili kriminalno združbo, ki se je ukvarjala s prodajo prepovedanih drog na območju Slovenije in Italije, so tedaj povedali na Policijski upravi Nova Gorica.