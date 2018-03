Predsednik Republike Srbske, entitete v Bosni in Hercegovini, Milorad Dodik je znova v središču pozornosti in razburja bosansko javnost. A tokrat za to ni povsem sam kriv. V preteklosti je vnašal nemir na že tako izjemno občutljivo politično prizorišče BiH z vztrajanjem, da se bo Republika Srbska s pomočjo referenduma odcepila in postala samostojna država, če ji že ne uspe postati del Srbije, in z izvedbo referenduma o lastnem državnem prazniku Republike Srbske, ki ga je sodišče v Sarajevu razglasilo za neustavnega. Tokrat pa so Dodika v ospredje porinili člani sveta občine Srebrenica.

Genocida ni bilo

Pred občinskim praznikom 11. marca so svetniki, ki so večinoma Srbi, najprej hoteli Dodika razglasiti za častnega občana. A ker je bil odpor javnosti prevelik, so mu potem dodelili plaketo z zlatim grbom kot najvišjim priznanjem občine za prispevek k razvoju občine, ki leži v Republiki Srbski. Kakršnemu koli nagrajevanju Dodika pa so nasprotovali predvsem člani občinskega sveta iz bošnjaških strank, ker menijo, da je povsem neprimerno dajati priznanje politiku, ki kljub ugotovitvi haaškega sodišča, da je bil v Srebrenici storjen genocid, vztraja pri trditvi, da je šlo za »velik zločin«, ki pa je »tudi posledica preganjanja Srbov v BiH«. Relativiziranje zločina je žalitev žrtev in njihovih svojcev, so dejali bošnjaški člani sveta in se protestno niso udeležili nedeljske slavnostne podelitve občinskih priznanj, na kateri je srebrno plaketo dobil Mladen Ivanić, srbski član tričlanskega predsedstva BiH.

Dodelitvi priznanja pa so nasprotovali tudi nekateri srbski člani občinskega sveta, ker so menili, da Dodik res z ničimer ni prispeval k razvoju občine, in ker so po njihovem mnenju priznanja izgubila svoj smisel, odkar so si jih pred leti dodelil kar vsem članom občinskega sveta.

Dodelitev priznanja Dodiku so obsodile tudi vse bošnjaške stranke v Sarajevu in članice združenja Matere Srebrenice. Dodik pa je ob sprejemu plakete znova dejal, da je šlo za »velik zločin«, za katerega morajo krivci odgovarjati, ne more pa zanj biti kriv ves srbski narod. Pozval je, naj bo Srebrenica kraj sprave in ne sovraštva. Zanimivo je, da je bil vse do volitev leta 2016 občinski svet v rokah Bošnjakov, potem pa je zaradi neenotnosti zmagala koalicija srbskih strank, predsednik občine pa je postal Mladen Grujičić.