Grški poslovnež Ivan Savidis, rojen v Gruziji, je že nekaj časa strah in trepet grškega nogometa, tokrat pa je s svojim početjem šel še korak dlje. Z osebnimi varnostniki je sredi tekme šel do sodnika na sredini igrišča in mu s pištolo za pasom grozil, da je njegove sodniške kariere konec. Napadalen je bil tudi do predstavnikov nasprotnega kluba, zato so nogometaši Aeka sklenili, da po vdoru Savidisa na igrišče odidejo v slačilnico.

Na presenečenje vseh je sodnik nato spremenil svojo odločitev in priznal zadetek Paoka, ki najprej ni veljal zaradi prepovedanega položaja. Z rezultatom 1:0 je Paok prevzel vodstvo na lestvici grškega prvenstva pred Aekom.

Do incidenta je prišlo le dan po tem, ko je pritožbeno razsodišče grške nogometne zveze odločilo, da vrne tri točke Paoku, čeprav je bila tekma 25. februarja z Olympiakosom prekinjena in prvotno registrirana 3:0 za goste. Razlog temu je bil, da je trener Olympiakosa Oscar Garcia s tribun v obraz dobil projektil in končal v bolnišnici.

Grška policija je danes izdala nalog za aretacijo lastnika Paoka Savidisa, ker je vdrl na igrišče s pištolo za pasom. Čeprav naj bi Savidis imel dovoljenje za revolver, ga policija išče zaradi vdora na nogometno igrišče, so za francosko agencijo AFP potrdili policijski viri.

(Foto: Reuters)

Grška vlada suspendirala prvenstvo

Po novem incidentu v grškem nogometnem prvenstvu je grška vlada za nedoločen čas suspendirala prvoligaško tekmovanje. Novico je po po današnjem sestanku s predsednikom vlade Aleksisom Ciprasom potrdil namestnik ministra za šport Giorgos Vasiliadis. Tekmovanje se ne bo nadaljevalo, dokler se vsi ne bodo zedinili glede novega sistema in novih pravil ravnanja.

»V kratkem se bomo sestali in posvetovali z nogometno zvezo, klubi in tudi Evropsko nogometno zvezo Uefo,« je dejal Vasiliadis.

Ivan Ignatjevič Savidis ima rusko in grško državljanstvo. Pred prevzemom Paoka je bil predsednik ruskih klubov iz Rostova. Je poslovnež in politik ter eden najbogatejših Rusov. Bil je član ruske Dume in je osebni prijatelj predsednika Vladimirja Putina. Vrsto let je služboval v ruskih oboroženih silah, njegovo bogastvo pa izvira iz trgovanja s tobakom.