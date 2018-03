Po koeficientu sinclair je prvo mesto med tekmovalkami dosegla Nastasja Štesl iz KDU Jeklo, med tekmovalci pa Žiga Šuen iz KDU Olimpija Ljubljana. Zmagovalca v posamezni kategoriji sicer določi olimpijski biatlon, to je seštevek tež v potegu in sunku. Za primerjavo rezultatov v različnih kategorijah po teži pa se izračuna tako imenovani koeficient sinclair.

V ženski kategoriji do 58 kg je prvo mesto zasedla Nastasja Štesl iz KDU Jeklo. V kategoriji do 63 kg je prvo mesto pripadlo Neži Ribarič iz KDU Olimpija Ljubljana. Med tekmovalkami do 69 kg je slavila Petra Pavlič iz TAK Domžale, do 75 kg pa Hana Molan iz Reebok Crossfit Ljubljana.

V moških kategorijah so prva mesta zasedli naslednji tekmovalci: do 62 kg Goran Dečman iz Reebok Crossfit Ljubljana, do 69 kg Mitja Potrč iz ŠD LEVELUP, do 77 kg Simon Polšak iz KDU Jeklo, do 85 kg Matjaž Erjavec iz KDU Olimpija Ljubljana, do 94 kg Žan Kroflič iz CF Celje, do 105 kg Žiga Šuen iz KDU Olimpija in 105+ kg Bojan Justin KDU Olimpija.