Na portalu Ciklon.si poročajo, da je večerni izračun evropskega modela pokazal ponoven arktični vdor v Evropo. Mrzlo vreme naj bi se pričelo v soboto, vrhunec pa doseglo v ponedeljek.

Tudi na portalu Neurje.si za konec tedna napovedujejo izrazito spremembo vremena in opozarjajo, naj se nikar ne navadimo na visoke temperature. »Zima bo morda še enkrat udarila s precejšnjo močjo,« kažejo nekatere napovedi.

Pri Arsu pa razlagajo, da bo v petek naše kraje prešla vremenska fronta, po kateri so k nam od severa razširilo območje visokega zračnega tlaka, hkrati pa bo v soboto nad zahodnim in osrednjim Sredozemljem nastal nov ciklon. Pravijo, da ravno zaradi nepredvidljivosti ciklona vremena za takrat še ne morejo napovedati, bi pa naj bi bilo od nedelje dalje malo hladneje.

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, sredi dneva se bodo pojavile padavine, temperature se bodo povzpele do 13 stopinj Celzija. V sredo bo spremenljivo oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe, ki pa bodo manj pogoste kot v torek. V četrtek bo oblačno, padavine bodo zvečer zajele večji del države.

Danes pa bo spremenljivo oblačno s padavinami, na vzhodu pa bodo imeli več sonca. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13 stopinj Celzija, na Primorskem in na vzhodu države pa se bodo povzpele do 15 stopinj Celzija.

Razlivajo se Krka s pritoki, Kolpa, Pesnica in Dravinja

Arso je podal tudi opozorilo zaradi razlivanja rek in povišane gladine morja. Reka Krka in njeni pritoki se razlivajo na območjih vsakoletnih poplav. Krka bo danes in v torek še zmerno naraščala. Manjše reke v porečju Krke se bodo še razlivale. Polnijo se kraška polja na Dolenjskem in Notranjskem krasu, ponekod so v naslednjih dneh možna razlivanja. Razlivajo se tudi Kolpa Pesnica in Dravinja, so opozorili hidrologi.

Krka bo največji pretok okoli 300 kubičnih metrov na sekundo v Podbočju predvidoma dosegla v noči na sredo. Razlivati se je začela tudi Kolpa, ki bo največji predvideni pretok 480 kubičnih metrov na sekundo dosegla v noči na torek. Zaradi taljenja snega se razlivata še Pesnica in Dravinja, poroča Arso.

Ljubljanica se bo v naslednjih dneh razlivala na Ljubljanskem baru v območju pogostih poplav. Razlijejo se lahko tudi manjše reke v njenem zaledju. V manjšem obsegu se bo danes razlivala Vipava.

Gladina morja bo danes povišana v večernih urah med 18. uro in 20:30. Pri tem lahko morje poplavi najnižje dele obale.