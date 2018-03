Izkazala sta se tudi vratar Anton Forsberg z 31 obrambami, Jonathan Toews pa je zbral tri podaje. Pri Bostonu so sicer igrali brez prvega strelca Brada Marchanda, ki je poškodovan.

Prvaki lige Pittsburgh Penguins so na domačem ledu s 3:1 ugnali Dallas Stars. Jevgenij Malkin in Jamie Oleksiak sta se oba vpisala med strelce; Oleksiak proti svoji nekdanji ekipi. Malkin je dosegel še 39. zadetek to sezono in temu dodal še podajo.

Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja, ki so na devetem mestu zahodne konference, so tokrat počivali. Naslednja tekma jih čaka danes ponoči po srednjeevropskem času, ko bodo v domačem Staples Centru gostili Vancouver.