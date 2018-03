Vzrok nesreče še preiskujejo, vendar pa prve informacije pravijo, da se je helikopterju »eurocopter AS 350« pokvaril motor. Prav tak helikopter istega podjetja je leta 2009 nad New Yorkom trčil z majhnim zasebnim letalom, pri čemer je umrlo devet ljudi.

Nebo nad New Yorkom je polno raznih letečih naprav od majhnih letal do helikopterjev kot so medijski, reševalni, policijski, vojaški in turistični in občasno prihaja do nesreč. Nazadnje je v nesreči helikopterja oktobra leta 2011 umrla britanska turistka.

Helikopter, ki je padel v mrzlo vodo ob vzhodni strani Manhattna, se je počasi spuščal proti Vzhodni reki in se nato obrnil naokrog, kar je otežilo delo reševalcem, ki so prispeli skoraj nemudoma.

Pilot se je izvlekel na površje, iz vode ga je pobral vlačilec, potnike pa so na površje potegnili gasilski in policijski potapljači, ki so se morali poleg mraza ubadati še z močnim tokom.