Četudi so rakete nastopile brez poškodovanega Jamesa Hardna, enega od kandidatov za najkoristnejšega igralca (MVP) lige, niso imele veliko dela z Dallasom. Chris Paul je k zmagi prispeval 24 točk in 12 podaj, prvi strelec gostov pa je bil Eric Gordon, ki je zbral 26 točk.

52 zmag in 14 porazov

Potem ko so rakete v petek prvič po 17 zaporednih zmagah vknjižile poraz proti vodilni ekipi vzhodne konference, Torontu, so danes izboljšale rekord v ligi na 52 zmag in 14 porazov. »Naš prvi cilj je, da redni del končamo kot številka 1,« je dejal Harden.

Bojevniki so tokrat s 103:109 izgubili proti Minnesota Timberwolves in zabeležili drugi zaporedni poraz. V odsotnosti superzvezdnika Stephena Curryja, ki je še drugič manjkal zaradi zvitega gležnja, je Kevin Durant dosegel 39 točk in 12 skokov.

Še naprej imajo težave v ekipi Cleveland Cavaliers, ki so na gostovanju pri Los Angeles Lakers, za katere je Julius Randle dosegel 36 točk in 14 skokov, izgubili s 113:127.