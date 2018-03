Parkirna hiša bo imela poleg kletne in pritlične etaže še štiri nadstropja, v katerih bo na voljo skupno 222 parkirnih prostorov. Iz sklepa agencije za okolje je razvidno, da bo 161 parkirnih mest namenjenih parkiranju po sistemu P+R, torej bodo vozniki svoje vozilo parkirali in nato prestopili bodisi na vlak, ki ustavlja na le streljaj oddaljeni železniški postaji, bodisi na avtobus. Preostala parkirna mesta bodo namenjena javnemu parkiranju, še razkriva omenjeni sklep. Parkirna hiša bo odprta 24 ur na dan, vendar na občini ocenjujejo, da v večernem in nočnem času v njej ne bo veliko prometa, zato ne bo motila okolice. V letošnjem proračunu ima občina zagotovljenih 133.000 evrov za izdelavo investicijske in druge dokumentacije za parkirno hišo, za pokritje stroškov arheoloških raziskav, investicijski nadzor in za začetek gradnje.

Grosupeljski župan Peter Verlič je na zadnji seji občinskega sveta napovedal, da bo direkcija za infrastrukturo v naslednjih dveh letih popolnoma preuredila železniško postajo. Po ureditvi te bodo ob Taborski cesti, na območju, kjer so zdaj neugledno skladišče in hlodi, uredili še eno parkirišče s 150 parkirnimi prostori. vbr