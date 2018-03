Nogometaši v prvi slovenski ligi so naposled v paketu odigrali vseh pet tekem. Najslabši pogoji za igro so bili v Kranju, kjer je Olimpija na tekmi z malo priložnosti izvlekla četrto spomladansko zmago v nizu. Po dveh spodrsljajih je tri točke vpisal tudi Maribor.

Olimpija je v Kranju naletela na blatno igrišče in slabo vidljivost, tekme pa zaradi goste megle ni bilo niti v televizijskem prenosu. Vodilni Ljubljančani so po zaspani predstavi obeh ekip zmagali po golu Abassa Issaha, ki je z zunanjim delom stopala zatresel domačo mrežo tik pred koncem prvega polčasa. Olimpija je rutinirano zadržala prednost do konca tekme, saj Kranjčani niso resneje zapretili. Igor Bišćan je s štirimi zaporednimi zmagami na začetku pomladi postal prvi ljubljanski trener po Branku Oblaku, ki mu je enak niz uspel v sezoni 1994/95, ko je Olimpija na koncu postala državni prvak. »Najpomembnejše so tri točke. Zaradi blatnega igrišča in megle so bili pogoji za igro slabi. Če bomo tudi v nadaljevanju prvenstva pokazali podoben obraz kot na začetku pomladi, se nimamo česa bati,« je povedal ljubljanski branilec Aris Zarifović, ki se je v prvi postavi znašel prvič po lanskem juliju.

Ko je padel prvi, sta padla še dva Za Maribor je naposled ostala samo še možnost strelov od daleč. Zaman so bile vse podaje in kombinacije ter povrhu zgrešena enajstmetrovka Luke Zahovića. Šlo pa je z udarcem, močno in po tleh. Ko je prvič zabil Dare Vršič, je prvič letos zadel še Zahović in Maribor se je otresel uvodnih remijev z Aluminijem in Rudarjem. Toda za Domžale bo v torek najbrž moral pokazati več. Še Zlatko Zahović, ki to v prvenstvu počne le proti Olimpiji, je sedel na klop. Za podporo. Ampak vijoličastim se je tekma začela kot deja vu. Spet nemudoma velika priložnost, a Jasmin Mešanović ni znal premagati Primoža Bužana. Ta je poleg enajstmetrovke ubranil še strela Dina Hotića in Aleksa Pihlerja. Ko je postajal rešitev v sili vse bolj Martin Milec, se je ponudil Vršič. Bužan ni imel možnosti, kar pa ne pomeni, da Ankaran ni imel svojega zicerja za remi, vendar razpoloženi Santos ni premagal Jasmina Handanovića. Zato pa je Zahović po skoraj letu dni zabil gol, kakršni so mu pisani na nogo. Po gneči in ihti Ankarančanov, da bi vseeno izenačili. Ker niso, so se odprli in dobili še tretjega, evrogol je bil delo Jasmina Mešanovića. »Po prvem golu nam je bilo bistveno lažje. Povsem sproščeni nismo bili, a smo popravljali, kar ni bilo dobro,« je povzel Darko Milanič. Tudi Vlado Badžim je opazil, da Mariboru igra dolgo ni stekla, kot so si želeli: »Videlo se je, da se da igrati, lahko bi se tudi vrnili v igro, če bi Santos zadel.« Badžim je označil prejete zadetke za prepoceni prejete, vendar je izpostavil, da njegovo moštvo trenira na umetni, igra pa na naravni travi. »Prvi del je bil res naporen, le osem točk smo osvojili, zdaj že štiri. Lovili bomo obstanek.«

Gorica mora skozi trnje Ko silovita domača ofenziva v prve pol ure tekme med Domžalami in Gorico ni obrodila sadov, se je zdelo, da bi lahko sledila goriška kazen. Sta pa nazadnje prav Novogoričana prispevala ključno potezo za nadaljevanje zmagovite domžalske serije, ki zdaj šteje šest zaporednih zmag brez prejetega zadetka: svoje nekdanje soigralce sta nadigrala podajalec Matija Širok in strelec Amedej Vetrih. »Res je, nekdanja goriška naveza je poskrbela za vodilni zadetek. Vedeli smo, da moramo biti nevarnejši ob podajah v kazenski prostor, in dobil sem nalogo, da se aktivneje vključim v te akcije,« je pojasnil Amedej Vetrih. »Ni pomembno, kdo izpelje zmagoviti napad, pomemben je ekipni uspeh,« pa je pripomnil Matija Širok, zato je takoj sledil izziv, da pa je, ko tekmo spremlja selektor, vendarle pomembno tudi, kdo podaja in zabija gole. »Selektor gleda marsikaj, tudi obrambne akcije...« se ni pustil zmesti. Brez pravih odgovorov so seveda v goriškem taboru, trener Miran Srebrnič se je zatekel k prispodobi: »V življenju je treba kdaj tudi skozi trnje, da prideš do cilja.«

1. SNL, 22. krog 1. Olimpija 22 16 4 2 39:10 52 2. Maribor 21 14 6 1 37:13 48 3. Domžale 20 11 4 5 40:16 37 4. Rudar 20 10 3 7 28:19 33 5. Celje 21 8 6 7 27:27 30 6. Gorica 21 7 2 12 21:32 23 7. Krško 19 5 4 10 24:37 19 8. Aluminij 21 4 6 11 22:35 18 9. Triglav 20 3 5 12 16:35 14 10. Ankaran 21 2 6 13 18:48 12 Pari 23. kroga, v torek ob 16. uri: Maribor – Domžale, ob 18. uri: Krško – Ankaran, sreda ob 16. uri: Celje – Triglav, ob 18. uri: Olimpija – Rudar, četrtek ob 17. uri: Gorica – Aluminij.