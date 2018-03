V težko obvladljivih finančnih težavah se je znašel celjski Vigrad, ki je bila prva slovenska družba, ki je začela ponujati rešitev vsem, ki so iskali način za sanitarno opremljenost povsod tam, kjer komunalna infrastruktura ni zagotovljena. Kot Vigrad navaja na spletnih straneh, je bil tudi prva družba v Evropi, ki je pred leti prejela certifikat kakovosti za prodajo, izposojo in servisiranje mobilnih WC-kabin.

Celotna lanskoletna izguba je znašala 925.000 evrov, negativni kapital pa je konec lanskega decembra znašal 732.000 evrov. To pomeni, da bi v primeru stečaja tolikšen znesek, ob upoštevanju bilančne vrednosti premoženja, zmanjkal za poplačilo upnikov. Kapital družbe je bil sicer leta 2016, ko so se prihodki od prodaje znižali za dobrih 10 odstotkov, na 2,4 milijona evrov, izguba pa je znašala 407.000 evrov, še pozitiven.

Napovedi iz prisilne poravnave Vigrad ni uresničil. Kot je razvidno iz rednih kvartalnih poročil o poteku prisilne poravnave, je domala v vsakem četrtletju od pravnomočnosti prisilne poravnave posloval v rdečih številkah, konec leta 2016 pa upnikom ni poravnal dogovorjenih obveznosti. Od oktobra do novembra lani je Vigrad ustvaril le 54.000 evrov prihodkov od prodaje in kar 420.000 evrov izgube.

V insolvenčnem položaju se je Vigrad, v lasti družine Gradišnik, znašel že leta 2012 in sprožil prisilno poravnavo. V njej so upniki prijavili skupno 8,6 milijona evrov terjatev, od tega 2,45 milijona evrov navadnih. Upnika Hypo Bank in banka Sparkasse pa sta prijavila ločitveno pravico v višini dobrih šest milijonov evrov.

Hypova slaba banka zahteva stečaj

Po naših informacijah je družba TCK, na katero je Hypo Bank prenesla slaba posojila, pred kratkim na sodišče vložila zahtevo za stečaj Vigrada. TCK ima do Vigrada okrog štiri milijone evrov terjatev, medtem ko obveznosti celjske družbe znašajo približno 5,5 milijona evrov, smo še izvedeli neuradno. Iz sodnega registra je sicer razvidno, da je Vigrad na celjsko okrožno sodišče spet vložil predlog za vnovično prisilno poravnavo. Da bi se prisilna poravnava sploh začela, pa je sodišče od družbe med drugim zahtevalo notarsko overjene izjave upnikov o soglasju z začetkom postopka ponovne prisilne poravnave. Na novinarska vprašanja direktor Vigrada Tomaž Gradišnik ni odgovoril.

Razen s prodajo, izposojo in servisiranjem mobilnih WC-kabin se Vigrad med drugim ukvarja s prodajo vodovodnega in kanalizacijskega materiala ter montažo cevovodov, prodajo komunalnih koškov, zabojnikov in opreme za zunanjo ureditev ter izposojo in prodajo skladiščnih, bivalnih in sanitarnih enot oziroma zabojnikov.

Vigrad je sicer stoodstotni lastnik družbe Eko Vox, med drugim registrirane za tiskarstvo, ki je februarja končala v stečaju. V letu 2016 je ustvarila 412.000 evrov prihodkov in 88.000 evrov izgube. V stoodstotni lasti ima še družbo Vigrad konstrukcije, ki je predlani dosegla 1,5 milijona evrov prihodkov od prodaje in pet tisoč evrov čistega dobička. Vigrad konstrukcije je sicer decembra 2016 ustanovil družbo Vigrad WC-kabine in konstrukcije, na začetku letošnjega leta pa jo prodal Vandi Zakrajšek. V BiH ima v lasti 51-odstotni lastniški delež družbe Vigrada-BL, medtem ko je v Žakanju na Hrvaškem Vigrad stoodstotni lastnik družbe Magrad.