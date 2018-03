Tretje sojenje trgovanja z drogo obtoženima Milanu Lebru in Jasni Ržišnik teče na ljubljanskem okrožnem sodišču. Vse se vrti okoli zakonitosti dokazov. Februarja 2014 so obtožena na avtocesti namreč ustavili cariniki, ki so v prirejenem prostoru strehe njunega volva našli osem kilogramov kokaina. Zapletlo se je zaradi različnega tolmačenja glede tega, ali so cariniki upravičeno pregledovali Lebrov avtomobil ali pa so bili zgolj nezakoniti pomočniki kriminalistov. Na zadnji obravnavi so še v tretje zasliševali vpletene kriminaliste in carinike.

Dvakrat razveljavljena sodba

Najprej obnovimo zgodbo. Na prvem sojenju je Leber krivdo priznal in razbremenil Ržišnikovo, češ da o najdenem kokainu ni vedela ničesar. Sodišče je oba obsodilo, Lebra na šest, Ržišnikovo na pet let zapora. Višji sodniki so sodbo razveljavili, češ da ni šlo za pravno pravilno priznanje Lebra. Sojenje na prvi stopnji se je začelo znova. Vmes je prišlo na dan, da sta obtožena le del večje kriminalne združbe, ki se ji je sodilo ločeno in so bili njeni člani zaradi izločitve dokazov v glavnem oproščeni. Ker kriminalisti niso imeli sodne odredbe za preiskavo njunega avtomobila, naj bi kolegom carinikom namignili, naj oni »naključno« ustavijo avto in pregledajo, ali gre morebiti za kakšno tihotapljenje. Sodnica Alja Kratovac je ocenila, da so policisti zlorabili pooblastila, in izločila dokaze ter obtožena oprostila. A so njeno sodbo razveljavili višji sodniki, češ da so dokazi zakoniti in da vključitev carinikov ni bila »nezakonito in zvijačno ravnanje«, kot je to ocenila sodnica Kratovčeva. In vse se je začelo znova. Čeprav je tožilstvo morda pričakovalo, da bo sodnica upoštevala navodila višjih sodnikov ter zgolj formalno speljala postopek in ga zaključila z obsodbo, se to ni zgodilo. Kratovčeva je namreč prepričana, da je senat, ki mu predseduje, vezan le na izrek sodbe višjih sodnikov (razveljavitev) in ne na vsebinsko obrazložitev.

Tako zdaj na sodišče znova prihajajo vsi vpleteni. Nekaj kriminalistov je povedalo, da so zgolj opravili hišno preiskavo in pregledali že prej zaseženega volva ter seveda pobrali vso tam shranjeno drogo. Avtor ovadbe, kriminalist Jernej Jakša, je povedal, da se on s cariniki ni ničesar dogovarjal in da na prvem sojenju ni mogel povedati vseh podrobnosti (sploh glede prisluškovanja), saj je tekel vzporedni postopek proti večji kriminalni združbi. Je bil pa takrat, ko so cariniki Lebarja ustavili, dežuren in je zato prav on speljal ves postopek do kazenske ovadbe.