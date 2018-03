Mirje je bilo še ob koncu 19. stoletja natančno to, kar pove ime – mir. Čeprav ime Mirje izhaja iz latinske besede murus, kar pomeni zid. Naselje se namreč razteza od ostankov rimskega zidu do Gradaščice. In še ob začetku 20. stoletja so bili tam le njive in travniki, pravzaprav posesti Krakovčanov in Trnovčanov, večinoma pa so na njih gojili krompir in zelje.

Slavna je pripovedka, da je po potresu dal najbolj znan ljubljanski zeljar Franc Jakopič na svojo posest na Mirju postaviti zeljarske sode, da so lahko v njih bivali meščani, ki so ostali brez strehe nad glavo. Pozneje so na tej posesti zgradili družinsko hišo Jakopičevih, v katerih je bival tudi slikar Rihard Jakopič, sin zeljarja.

Meščanske vile začele rasti po prvi svetovni vojni Pozidava Mirja se je začela z gradnjo stavbe obrtne šole, ki so jo dokončali leta 1911. Po prvi svetovni vojni so na nekdanjih njivah začele rasti meščanske vile. Kmalu se je pokazala nuja, da se poimenujejo tudi novonastale ulice. Ena izmed njih je leta 1923 dobila imela Dobrilova ulica, po Juraju Dobrili, poreškem škofu. »Bil je ves plemiški in dostojanstven od nog do krasno izrazitega slovanskega obličja z visokim čelom in mogočnimi obrvmi, ki so se mu vojaško sršile nad mirno pametnimi in odkritosrčnimi očmi,« je Dobrilo v povesti Božji mejniki opisal Ivan Pregelj. Juraj Dobrila je bil rojen v kmečki družini v osrednji Istri leta 1812, njegovo delovanje pa je bilo pomembno tako za Hrvate kot Slovence v Istri. Striktno se je namreč zavzemal za uporabo hrvaščine in slovenščine, kar se je še posebno priljubilo preprostim Istranom. Ko je maševal v župniji Svetvinčenat, mu je neki star mož zaklical: »Sinko, ti govoriš kot mi!« Med ljudi je pošiljal slovenske in hrvaške knjige, napisal je molitvenik v hrvaščini, bil je tudi med ustanovnimi člani Slovenske matice. Leta 1875 postal tržaško-koprski škof in je naslednjih 20 let delal v slovenskem okolju. Po smrti je vse svoje imetje zapustil v sklad za šolanje revnih otrok. Za kako pomembnega moža ga imajo Hrvati, pove tudi to, da je njegov lik natisnjen na bankovcu za 10 kun.