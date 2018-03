V ponovitvi finala slovenskega pokala so se zmage znova veselili Primorci, ki so bili boljši s 85:69 (17:15, 41:38, 55:56). Varovanci trenerja Jurice Golemca ostajajo nerešljiva uganka za Šenčur, saj so ga v letošnji sezoni premagali na vseh štirih medsebojnih obračunih. Drugi krog se bo sicer zaključil s tekmo med Šentjurjem in Petrolom Olimpijo. Tekma je bila prestavljena na sredo, saj so Ljubljančani sinoči v zadnjem krogu lige ABA gostili Zadar.

Liga Nova KBM za prvaka, 2. krog: Ilirija – Rogaška 84:79, Krka – Helios Suns 89:81, Sixt Primorska – Šenčur 85:69, sreda ob 19. uri: Šentjur – Petrol Olimpija, liga Nova KBM za obstanek, 2. krog: Hopsi Polzela – Sežana 95:76, Celje – Terme Olimia 64:67, LTH Castings – Zlatorog 73:74.

Skupina za obstanek, 2. krog 1. Hopsi 2 2 0 195:148 4 2. Zlatorog 2 2 0 160:137 4 3. Podčetrtek 2 2 0 159:144 4 4. LTH 2 0 2 153:166 2 5. Celje 2 0 2 136:167 2 6. Sežana 2 0 2 140:181 2