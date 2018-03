Pretekli teden je v klubskem prostoru Slovenske kinoteke potekal za slovenski prostor precej nenavaden dogodek, ki bi lahko sprožil druge tovrstne aktivnosti ali ustvaril vsaj delni premik v mišljenju posameznikov in družbe. Enodnevno razstavo sta pripravila Slovenska kinoteka in nadzorni odbor lastnikov stavbe Delavska zbornica. Predstavljena sta bila projekta Idejna zasnova celovite prenove Delavske zbornice arhitekta Vladimirja Šubica in Izvedena konservatorsko­restavratorska dela na kipih Lojzeta Dolinarja. Prvo je diplomska naloga Elide Hostnik, ki jo je pripravila na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani, dela na kipih pa je izvedel Restavratorski center Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Problemi, a tudi rešitve Dogodek je vsestransko zanimiv. Gre za aktualno temo, saj letos poteka evropsko leto kulturne dediščine, poleg tega je organiziran samoiniciativno v želji po izboljšanju stanja stavbe ter informiranju, ozaveščanju in seznanjanju lastnikov stavbe in javnosti s tem, kako se ustrezno ravna s stavbno dediščino in ohranja objekt, ki je kulturni spomenik. Razstava je neke vrste pilotni projekt, ki prikazuje enega od načinov, kako se strokovno lotevati problematike večlastniških nepremičnin v središčih mest. Predstavitev tako ni opozorila le na probleme, ampak je obenem ponudila konkretne rešitve za prihodnost, usklajene z dediščino preteklosti. V strnjeni pozidavi najdemo številne objekte, ki so lahko na prestižnih lokacijah v osrčju mesta in imajo simbolno oziroma spomeniško vrednost, kljub temu pa so z določenih vidikov dotrajani, pomanjkljivo funkcionalni in potrebni celostne prenove. Pogosto so po vsebini hibridni, kar pomeni, da poleg stanovanjske vsebine v njih potekajo zelo raznolike dejavnosti in se zaznava neustrezno prepletanje teh vsebin. Tako je tudi v palači Delavska zbornica, kjer so trenutni uporabniki stavbe Slovenska kinoteka, okrožno sodišče, arhivi Mestne občine Ljubljana, odvetniške pisarne in stanovalci. Objekt je degradiran, pomanjkljivo funkcionalen in ne ponuja pričakovanega udobja svojim uporabnikom in obiskovalcem. Tu in tudi v številnih drugih primerih je še dodaten problem mirujoči promet oziroma primanjkljaj parkirnih prostorov za uporabnike stavbe.

Prenova s trajnostnim pristopom Palača Delavska zbornica arhitekta Vladimirja Šubica na Miklošičevi cesti v Ljubljani je bila zgrajena leta 1928, dve leti, preden je Šubic začel gradnjo ljubljanskega Nebotičnika, in je kot profana stavbna dediščina razglašena za kulturni spomenik. Študijo idejne zasnove prenove poslovno-stanovanjske stavbe je kot diplomsko nalogo na fakulteti za arhitekturo izdelala Elida Hostnik ob pomoči mentorja Ljuba Laha in somentorja, statika Simona Petrovčiča. Prenova temelji na modelu trajnostnega pristopa, kar pomeni, da skuša upoštevati vse relevantne vidike prenove: arhitekturne, socialne in kulturne pomene obravnavanega prostora ter stavbe, s posebnim ozirom na bivalno udobje uporabnikov stavbe, učinkovito rabo materialov in energije. Ob upoštevanju pričakovanih kulturnovarstvenih pogojev predlog v največji možni meri izkorišča obstoječe danosti objekta in jih s premišljenimi ter subtilnimi posegi nadgrajuje na način, da ne ogrožajo prepoznavnih odlik prostora in stavbe. Idejna zasnova prenove poslovno-stanovanjske stavbe v celoti ohranja značilna ulična pogleda na palačo z Miklošičeve ceste in iz Čufarjeve ulice ter ob tem upošteva njen kulturni pomen. Predlog celovite prenove predvideva sanacijo neustreznih dozidav in predelav v zadnjih desetletjih. Nove načrtovane vsebine Slovenske kinoteke v stavbi, preplet javnih, poljavnih in zasebnih vsebin obravnavanega objekta, predstavljajo izziv in hkrati priložnost tudi za preobrazbo osrednjega dvoriščnega prostora. Potenciali prenove se kažejo zlasti v preobrazbi in novem oblikovanju dvoriščnega ambienta palače ter v smiselni izrabi neizkoriščenega dela podstrešne etaže. Prav neizkoriščenost podstreh zaradi številnih birokratskih ovir predstavlja velik problem pri celovitih sanacijah stavb in ob tem veliko požarno ogroženost objektov in uporabnikov.