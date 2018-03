Slovo kostumografinje Alenke Bartl Prevoršek

Umrla je ena najpomembnejših slovenskih gledaliških in filmskih kostumografk Alenka Bartl Prevoršek, stara je bila 87 let. Zasnovala je več kot 500 gledaliških kostumografij, sodelovala pri 40 filmskih in televizijskih produkcijah ter postavila temelje slovenske katedre za kostumografijo, Pomagala je uveljaviti kostumografijo kot samostojno umetniško smer že v nekdanji Jugoslaviji; na njeno pobudo so na Festivalu jugoslovanskega igranega filma v Pulju uvedli zlate arene tudi za kostumografijo.