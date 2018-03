Znano je, da se smučarski tek uvršča v sam vrh športnih aktivnosti. Primeren je za vsa starostna obdobja, tako za ženske kot za moške. Redna vadba vsestransko in učinkovito vpliva na človeški organizem.

»Na tekaške smuči lahko stopijo že nekaj let stari otroci, ki s sproščenim gibanjem na snegu postopoma usvajajo veščine drsenja na smučeh, prenosa teže s smučke na smučko in z gibanjem na snegu nadgrajujejo koordinacijo. Tudi za starostnike je smučarski tek, zlasti klasična tehnika, izredno priporočljiva oblika gibanja. Drsenje na tekaških smučeh v dvotaktnem diagonalnem koraku namreč blagodejno vpliva na sklepe in srčno-žilni sistem,« pojasni profesorica športne vzgoje, ki se je s tekom na smučeh seznanila in ga kasneje tudi vzljubila v petem razredu osnovne šole, Andreja Vrhovec Kavčič.

V tistem času so pri smučarskem tekaškem klubu Olimpija Ljubljana iskali mlade perspektivne tekače, in ker je bila vedno na stopničkah v šolskih krosih, so povabili tudi njo. Od takrat je že več kot štirideset let in ta njena ljubezen še vedno traja.

Maratonske babice »Po končani tekmovalni karieri sem se kot profesorica športne vzgoje vsa leta trudila, da bi smučarski tek približala tudi svojim učencem. Ob tem sem bila tudi sama kar dosti aktivna in pred desetimi leti je v družbi nekdanjih tekačev dozorela ideja, da bi se preizkusili na tekmovanjih v svetovnih maratonih, imenovanih Worldloppet. Desetčlanska ekipa se nas je leta 2010 resnično podala na Švedsko na znameniti Vasaloppet, devetdesetkilometrski tek v klasični tehniki,« se spominja sogovornica. Preizkušnjo so prav vsi uspešno končali in od takrat naprej se s tekaškimi prijatelji vsako leto udeležijo enega maratona. »Vključno z letošnjim v Rusiji se jih je nabralo že devet. Sama sem jih pretekla osem, lani sem maraton v Estoniji zaradi bolezni na žalost izpustila,« pove triinpetdesetletna tekačica, mama dveh hčera in babica vnučka. Glede na njeno izjemno energijo, mladosten videz in vitek stas bi ji človek prisodil vsaj petnajst let manj. Udeležba na svetovnih tekaških maratonih še zdaleč ni namenjena zgolj zadovoljevanju tekmovalnega duha. Velik pomen imajo tudi kakovostno preživljanje prostega časa v družbi enako mislečih, prijetna druženja, nova poznanstva ter, ne nazadnje, potovanja in raziskovanja turističnih biserov, kulture in gastronomije po vsem svetu. Maratoni, ki so kar precejšen finančni zalogaj, so namreč vsako leto organizirani v dvajsetih različnih državah (v Evropi, Južni in Severni Ameriki, na Japonskem in Kitajskem, v Avstraliji in na Novi Zelandiji). Dolgi so od dvainštirideset do devetdeset kilometrov. Tekmovanja potekajo v obeh tehnikah teka – klasični in prosti oziroma skating tehniki. »Če pretečeš deset maratonov, od tega mora biti vsaj eden zunaj Evrope, prejmeš naziv master. Ta tekačem pomeni nekaj posebnega. Gre za nekakšen prestiž,« zaupa Vrhovec-Kavčičeva.