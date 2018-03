Osemnajsto mesto Martina Čatra v smuku v Kvitfjellu je bila najboljša slovenska alpska smučarska uvrstitev konca tedna. Z njo si je Čater priboril mesto med najboljšimi 25 smukači sezone, ki se bodo ta teden merili v finalu svetovnega pokala v Areju. Uvrstitev Celjana v Are je edina v tej sezoni v reprezentanci hitrih disciplin. Čater je samozavestno nastopil na današnjem superveleslalomu, kjer je bil po dobri polovici proge v igri za najvišja mesta, nato pa storil več napak in odstopil. Zapravil je možnost za uvrstitev v finale tudi v drugi hitri disciplini.

Minuli konec tedna je bil eden najboljših v tej sezoni za Klemna Kosija, ki se je na obeh preizkušnjah uvrstil med dobitnike točk, a vseeno precej zaostal za finalom. Na prizorišču, kjer je lani dosegel edino zmago svetovnega pokala, je doživljal težke čase Boštjan Kline. Mariborčan je bil v smuku 50., v superveleslalomu pa 40. Lani daleč najboljši slovenski alpski smučar je celo ostal brez uvrstitve v finale svetovnega pokala ter že končal sezono, od katere se bo moral naučiti veliko, če se bo želel še kdaj približati svetovnemu vrhu.

Slovenska ženska reprezentanca ni navdušila na predzadnjem slalomu sezone. Najboljšo slovensko uvrstitev je z 22. mestom dosegla Ana Bucik. Drugič v karieri se je med dobitnice slalomskih točk uvrstila Meta Hrovat, letošnja svetovna mladinska prvakinja v tej disciplini. Maruša Ferk in Klara Livk se nista prebili na drugo progo. V finalu v Areju bodo v slalomu nastopile tri Slovenke, in sicer Ana Bucik, Maruša Ferk in Meta Hrovat.

Sanjska sezona Thomasa Dressna Boštjana Klineta je na smukaškem vrhu v Kvitfjellu zamenjal Thomas Dressen. Nemcu teren na Norveškem ustreza, saj se je lani prvič v karieri prebil med najboljšo deseterico. V tej sezoni je podvig ponovil še osemkrat, poleg sobotne zmage v Kvitfjellu pa se je vpisal med nesmrtne z zmago v Kitzbühelu. Če je imel na avstrijskem Tirolskem srečo z vremenom, da je ugnal Beata Feuza, je tokrat Švicarja na drugem mestu prehitel v enakih razmerah. 24-letni Dressen je bil dober tudi na olimpijskih igrah v Pjongčangu, kjer je bil v smuku peti, v alpski kombinaciji deveti, v superveleslalomu pa dvanajsti. V skupnem smukaškem seštevku pa pred zadnjo tekmo sezone zaostaja le za Feuzem in norveškim velemojstrom Akslom Lundom Svindalom, ki je v soboto zasedel tretje mesto. »Uspelo mi je skoraj popolno smučanje. Še posebej sem lahko vesel zaradi srednjega in spodnjega dela proge. Da sem premagal olimpijskega in svetovnega prvaka, s katerima si delim družbo na zmagovalnem odru, je zame sanjsko in sem zelo počaščen,« je opisal lepe trenutke športne poti Thomas Dressen.

Kjetilu Jansrudu peti superveleslalom v Kvitfjellu Superveleslalom v Kvitfjellu je že petič v karieri dobil Kjetil Jansrud ter si tekmo pred koncem sezone zagotovil mali kristalni globus v tej disciplini. Norvežani bodo že sedmič zapored osvojili skupni superveleslalomski globus, ki bo tretjič v zadnjih štirih letih v rokah Kjetila Jansruda. Trikrat je bil najhitrejši tudi Aksel Lund Svindal, enkrat pa Aleksander Aamodt Kilde. »Zmagati v domačem okolju je vselej nekaj posebnega. Očitno je superveleslalom res norveška disciplina. Odkrito povedano, ne vem, zakaj. Konkurenca je namreč odlična, kar dokazujejo številni različni zmagovalci. Zelo pomembno zame je, da sem bil konstanten,« je povedal Kjetil Jansrud. Poleg Dressna in Jansruda je bil junak v Kvitjellu tudi Beat Feuz, ki je na obeh preizkušnjah v hitrih disciplinah zasedel drugo mesto. »Biti dvakrat na zmagovalnem odru po odličnih olimpijskih igrah je zelo lepo. Očitno mi je ostalo dovolj goriva za konec sezone, kar bom skušal unovčiti še v finalu v Areju,« je pojasnil Beat Feuz. Za največje presenečenje konca tedna je poskrbel Brice Roger, ki se je z 49. startno številko povzpel na najnižjo superveleslalomsko stopničko. Da je Francoz v dobri formi, je dokazal že v smuku, kjer je bil deseti.

Prva zmaga Mikaele Shiffrin v Nemčiji Potem ko je Mikaela Shiffrin v olimpijskem slalomu presenetljivo ostala brez kolajne, je svoje mojstrstvo znova pokazala na tekmi svetovnega pokala v Ofterschwangu. Američanka je sicer v tej sezoni večkrat ugnala tekmice za več kot sekundo, tokrat pa je imela devet stotink prednosti pred Wendy Holdener, tretja pa je bila olimpijska prvakinja Frida Hansdotter. Mikaela Shiffrin je dosegla že 31. slalomsko zmago v svetovnem pokalu, s katero si je tekmo pred koncem zagotovila peti mali slalomski kristalni globus, medtem ko si je drugega zaporednega velikega tudi teoretično zagotovila po petkovem veleslalomu. Skupno je dosegla že 42. zmago svetovnega pokala, v tej sezoni že enajsto. Nazadnje je toliko zmag v eni sezoni pred petimi leti osvojila Tina Maze. »Res sem dosegla prvo zmago svetovnega pokala v Nemčiji? Tega nisem vedela,« je na tiskovni konferenci priznala Mikaela Shiffrin, ki bo v torek praznovala 22. rojstni dan. »Ne bom ga imela časa praznovati, saj me čaka še nastop v finalu. Po koncu sezone pa bom imela dovolj razlogov, da se bom veselila številnih uspehov,« je dodala Američanka.

Kvitfjell v številkah Smuk za moške: 1. Dressen (Nem) 1:49,17, 2. Feuz (Švi) +0,08, 3. Svindal +0,17, 4. Jansrud (oba Nor) +0,27, 5. Innerhofer (Ita) +0,32, 6. Caviezel (Švi) +0,47, 7. Theaux (Fra) +0,57, 8. Paris (Ita) +0,62, 9. Kriechmayr (Avs) +0,67, 10. Roger (Fra) +0,72, 18. Čater +1,51, 23. Kosi +1,71, 36. Hrobat +2,16, 50. Kline (vsi Slo) +2,75. Svetovni pokal – smuk (po 8. od 9 tekem): 1. Feuz 622, 2. Svindal 562, 3. Dressen 401, 4. Paris 366, 5. Jansrud 314, 24. Čater 59, 36. Kline 24, 45. Kosi 14. Superveleslalom za moške: 1. Jansrud 1:33,21, 2. Feuz +0,22, 3. Roger +0,33, 4. Sejersted (Nor) + 0,34, 5. Osborne-Paradis (Kan) +0,44, 6. Caviezel (Švi) +0,45, 7. Reichelt (Avs) +0,47, 8. Dressen in Franz (Avs) po +0,57, 10. Sander (Nem) +0,58, 29. Kosi +1,23, 40. Kline +1,98, 44. Hrobat +2,18, Čater je odstopil. Svetovni pokal – superveleslalom (po 5. od 6 tekem): 1. Jansrud 360, 2. Reichelt 222, 3. Kriechmayr 220, 4. Svindal 214, 5. Franz 204, 26. Kline 45, 29. Čater (Slo) 33, 49. Kosi 2. Svetovni pokal – skupno (po 33. od 37 tekem): 1. Hirscher (Avs) 1494, 2. Kristoffersen (Nor) 1205, 3. Jansrud 815, 4. Feuz 796, 5. Svindal 776, 34. Kranjec 227, 51. Čater (Slo) 133, 65. Kline 83, 78. Hadalin 58, 96. Kosi 42, 153. Hrobat (Slo) 3.