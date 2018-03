Krožna proga in njene pomanjkljivosti

Pred dnevi je bila v Dnevniku objavljena ideja o krožni progi okrog mestnega središča, s tem, da bi se spremenil potek prog 3 in 8, ki obratujeta v smereh Litostroj–Rudnik in Gameljne–Črnuče–Brnčičeva. Komaj se je po nekaj zmešnjavah s progami nekako uredil promet, tudi s progo 21 Beričevo–Gameljne, že se hoče ponovno spreminjati, tako da bi progo 21 prestavili na Brnčičevo. Ne vem, kako bo potekala potem proga 21, vendar je treba pomisliti na najboljše za krajane Šentjakoba, Podgorice in Nadgorice, od koder je to povezava s Črnučami, kjer so zdravstveni dom, lekarna, pošta in četrtna skupnost, da ne bo treba hoditi z osebnim avtomobilom in da bomo v najkrajšem času na določeni destinaciji. Že tako moramo za v mesto prestopati, in če imaš opravek za Bežigradom, ti vzame vožnja več kot tri četrt ure. Čas je dragocen za vsakega, zato je treba misliti tudi na krajane z omenjenih območij, kakor tudi na delavce iz industrijskih con Črnuče in Litostroj. Okrog mesta pa je povezava s progami 2, 11 in 20, tako lahko vsak pride do tržnice.