Poslanec Franc Breznik, povedali ste, kaj vse ste počeli med osamosvojitveno vojno, kje vse ste bili, tudi v Pekrah pri Mariboru. Moj veteranski poklon. In povedali ste, da ste bili težje poškodovani. To pa verjamem, da ni prijetna stvar. Resnično me zanima, pa še morda kakšnega najinega stanovskega tovariša, če nam lahko javno, v časopisu Dnevnik, natančno opišete, kje ste bili ranjeni, kdaj, kako, s čim in kdo vas je zdravil ter seveda – pri taki težji poškodbi domnevam, da ste se dlje časa zdravili v kakšni bolnišnici, če že ne v Univerzitetnem kliničnem centru. Ste bili kot težji ranjenec pozneje tudi odlikovani? Namreč, ne gre mi skupaj, kakor navajate, kje vse ste bili in kaj vse ste počeli, vmes pa ste bili še huje poškodovani. Z dolžino časa vojaškega spopada se mi to čisto ne ujema. Prosim, če lahko to podrobno pojasnite. Marsikoga to resnično zanima. Imate morda priznano kakšno invalidnino?

Vljudno vas naprošam, poslanec Franc Breznik, še za en odgovor. Naj bo kolikor se da natančen. Natančen zato, ker vsakič navajate različne številke. Ljudje smo namreč v dvomih in zbegani. Gre pa za naslednje vaše trditve: na odboru za obrambo ste pred časom izjavili, da je »JLA zločinska armada« in da je v času delovanja pobila 600.000 ljudi, na drugi seji ste sicer omenili številko 500.000. O pobojih ljudi s strani JLA ste govorili tudi na zadnji izredni seji DZ. Številke, ki jih navajam, se lahko preverijo v DZ in na TV. Vam je, poslanec Franc Breznik, vseeno za 100.000 ljudi? Meni ni. Iskreno vas naprošam, če mi podrobno odgovorite, kdaj so te ljudi pobili, zakaj, na katerem kraju in kje so vsi ti ljudje pokopani? Meni je resnica nad vsem.

Priznam, da za te stvari nisem vedel. Verjetno bi Jugoslavijo obsodili za genocid, saj smo vsa leta bili trn v peti marsikateri svetovni velesili in tudi kakšni sosednji državi. Pa do teh številk ni mogoče priti nikjer. Ste morda član kakšne tuje obveščevalne službe, da razpolagate s podatki, ki nam, navadnim državljanom, niso dostopne, kaj šele razumljive? Navajate jih izključno in samo vi, poslanec Franc Breznik. Koliko cest, mostov, pa vodovodov in drugih del so inženirci JLA naredili po domovini, vam seveda ni znano, še manj pomembno. Verjetno zato teh dejstev nikoli ne omenjate. Žal. Pomembna je resnica in izključno samo resnica. Dokažite jo, dajem vam priložnost.

Če pridete do njih in če te vaše številke držijo, se grem kot bivši pripadnik te »zločinske« JLA, v kateri sem služil tudi jaz v takratni skupni domovini Jugoslaviji pred 44 leti, takoj predat na policijo. Moralna vest mi narekuje to gesto poštenosti. Kaj bo naredilo na tisoče Slovencev, ki so prav tako služili v JLA, ne vem. Se mi bodo pridružili? Upam, da se bo vsaj meni in še komu štelo v olajševalno okoliščino, da sem sedemnajst let služil v Teritorialni obrambi, z rdečo zvezdo na kapi, in potem še sodeloval v osamosvojitveni vojni.

Poslanec Franc Breznik, vljudno vas naprošam za odgovor v Dnevniku. Naj bo brez političnega nakladanja in naj temelji izključno na resnici, iskrenosti in zgodovinskih dejstvih. Prosim.

Srečko Križanec, Štore