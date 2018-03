Ko sta potnika v črnem mercedesu v sredo dopoldne prvič pripeljala na mejni prehod, ni bilo razlogov, da ju ne bi spustili mimo, trdijo v vodstvu policije. Kot smo poročali, je hrvaški mejni policist na prehodu Macelj zatem nameraval opraviti temeljit pregled vozila in potnikov. Vendar je nizozemski državljan zapeljal vzvratno in pobegnil z mejnega prehoda ter se vrnil na slovensko mejo. Hrvat je to javil slovenskim kolegom.

»Naknadno smo prejeli še informacijo, da je voznik pri hrvaških kolegih pustil svoje osebne dokumente. Do tovrstnih dogodkov v praksi večkrat prihaja,« so sporočili mariborski policisti. Za njihovo vodstvo ni sporno, da policist tedaj ni zadržal Nizozemcev, marveč jima je ukazal, naj se vrneta k Hrvatom in tam dokončata postopek.

Voznik je to izkoristil in zbežal čez mejo po prometnem pasu za izstop tovornih vozil ter pri Dobrenju povzročil verižno trčenje. Policija mu je izdala več plačilnih nalogov zaradi kršitev zakona o pravilih cestnega prometa in zaradi kršitve zakona o nadzoru državne meje. Zakaj ste se tujca izognila mejni kontroli in sta nato 50 kilometrov bežala pred policijo, ni znano. Preiskava vozila namreč ni potrdila suma, da sta prevažala prepovedane droge.