Rothmayer, Plečnikov nekdanji študent, sodelavec in prijatelj, je Ljubljano pogosto obiskoval. Plečnikov načrt za vilo Stadion je uporabil, po privolitvi Plečnika, kot podlago za svojo rezidenco v Pragi, ki je bila končana leta 1929. Slovenski in češki arhitekt sta tesno sodelovala pri prenovi Praškega gradu, med njima pa se je spletla tudi prijateljska vez.

Danes je Rothmayerjeva vila v Pragi za javnost odprt muzej, ki prinaša vpogled v življenje tega pomembnega češkega arhitekta. Vila in njen romantični vrt sta prikazana ne le kot arhitekturni in kulturni spomenik, temveč tudi kot kraj, kjer so arhitekt, njegova družina in prijatelji uživali bogato družabno in intelektualno življenje. mp