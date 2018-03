S popolno prevlado gostiteljev se je začela druga norveška turneja v smučarskih skokih. V skakalnem svetišču Holmekollen nad prestolnico Oslo so bili Norvežani najprej razred zase na moštveni tekmi v zelo enakovrednih pogojih za vseh deset ekip. Na današnji preizkušnji posameznikov, ki je bila na trenutke prava vetrovna loterija, je konkurenco pokoril svetovni prvak v smučarskih poletih Daniel Andre Tande, potem ko je bil po prvi seriji šele osmi in je za vodilnim Poljakom Kamilom Stochom zaostajal 13,5 točke. To je bila prva norveška zmaga na Holmenkollnu po 14 letih, ko je slavil Roar Ljoekelsoey. »Sanjski razplet. Zmage resnično nisem pričakoval, saj sem bil prepričan, da bo prvi Stoch,« je povedal Daniel Andre Tande.

Stoch kljub šestemu mestu povečal prednost pred Freitagom

Stoch, vodilni v svetovnem pokalu in posebnem seštevku norveške turneje, v finalu ni imel sreče z vetrom in je s skokom, dolgim le 119 metrov, nazadoval na šesto mesto. A je v skupnem seštevku svetovnega pokala vseeno še nekoliko povečal prednost pred Nemcem Richardom Freitagom, ki je bil danes osmi. »Šokiran sem. Skok morda res ni bil popoln, a je bil vsaj zelo podoben tistim, ki sem jih ves konec tedna delal na Holmenkollnu. Po 30 metrih letenja sem se počutil, kot bi nekdo zgrabil mojo smučko in mi jo potegnil navzdol. Očitno nisem imel dobrih pogojev, a to je zame že preteklost, ker me zdaj zanimajo zgolj dobri skoki v Lillehammerju,« je bil jasen osmoljenec Kamil Stoch.

Potem ko je Slovenija na ekipni tekmi izgubila dvoboj z Japonsko za peto mesto za 2,1 točke, je danes skakalnico zadovoljen zapuščal le Jernej Damjan, ki je ubranil deseto mesto po prvi seriji. »Ne bom delal primerjave z enajstim mestom pred tednom dni v Lahtiju. Vsaka skakalnica je zgodba zase, na vsaki moraš najti prave občutke in na Holmenkollnu sem v nedeljo našel še najbolj prave. V drugem skoku sem imel občutek, da me bo neslo dlje, a v drugem delu leta ni bilo več podpore vzgonskega vetra pod smučmi. To je bila tipična tekma, na kateri se moraš sprijazniti z razmerami in vsem, kar se zaradi njih dogaja na tekmi,« je povedal Jernej Damjan, ki je s 13. mestom tudi najboljši Slovenec v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Zelo razočaran je bil Tilen Bartol, ki je bil po prvi seriji na četrtem mestu in v igri za stopničke, v finalu pa je nazadoval kar 24 mest. »Če si želel biti pri vrhu, si moral imeti v obeh skokih tudi malo sreče. Veter se je vseskozi vrtel in mešal. V prvem skoku sem v dobrih pogojih tudi po tehnični plati naredil zelo dober skok. V drugi seriji sem dobil velik odbitek za vzgonski veter (8,7 točke, op. p.), a sam v zraku nisem občutil tako dobrih pogojev, kot so jih pokazale merilne naprave. Res pa je tudi, da je bil moj skok precej slabši. Od vseh treh dni tukaj so bili moji skoki v nedeljo še najboljši,« je pojasnil Tilen Bartol, ki čuti nekaj bolečin v kolenu.