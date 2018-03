Čeprav zagotavljajo, da je ogroženost majhna, so okoli 500 ljudem, ki so prejšnjo nedeljo po 13.30 obiskali pub Mill ali restavracijo Zizzi, svetovali, naj preventivno operejo svoja oblačila in druge predmete. Predmete, ki jih ni mogoče oprati ali temeljito obrisati, pa morajo do nadaljnjega nepredušno zapreti v plastične vrečke.

Medtem sta 66-letni Skripal in njegova 33-letna hči še vedno v kritičnem stanju, policist, ki jima je prvi priskočil na pomoč, pa se še vedno zdravi v bolnišnici. Po navedbah na spletni strani britanskega BBC je policistovo zdravstveno stanje resno, a se že lahko pogovarja.