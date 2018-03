Prizivno sodišče v San Franciscu je po poročanju ameriških in drugih medijev tožbo, ki jo je izpodbijala vlada, dovolilo.

Skupno 21 tožnikov, sedaj starih od 10 do 21 let, je tožbo sprožilo leta 2015, takrat še proti administraciji Baracka Obame. V njej trdijo, da so tako zvezna vlada kot vodilni v naftnih podjetjih desetletja vedeli, da kurjenje fosilnih goriv destabilizira podnebje, a v zvezi s tem niso ukrepali. S tem naj bi kršili njihove pravice do življenja, svobode in imetja, vključno s pravico do za življenje primernega podnebja.

Sodnik Sidney Thomas je v sredo poudaril, da je prezgodaj za to, da bi tožbo zavrgli. Trditve ameriške vlade, da so obtožbe preširoke, bo mogoče nasloviti v običajnem pravnem procesu, je stališče sodišča povzel časnik Sydney Morning Herald.

Gre le za enega v vrsti sodnih procesov proti ameriški vladi zaradi (ne)naslavljanja problema podnebnih sprememb.