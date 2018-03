Vodja gibanja Davkoplačevalci se ne damo Kovačič je pritožbo na vrhovno sodišče vložil dan po tistem, ko je Državna volilna komisija (DVK) objavila končno poročilo o izidu glasovanja na referendumu o zakonu o drugem tiru. Kovačičeva pritožba zoper poročilo je sicer sprožila prvi tovrsten referendumski spor v Sloveniji.

Pri obravnavi Kovačičeve pritožbe so se vrhovni sodniki obrniti tudi na ustavno sodišče, ki je ugotovilo, da so deli referendumske zakonodaje neustavni. Med drugim je ustavno sodišče deloma pritrdilo Kovačičevim trditvam, da vlada za referendumsko kampanjo ne bi smela koristiti proračunskih sredstev. »Vlada ne more biti enaka drugim organizatorjem kampanje, saj jo zaradi njenega ustavnega položaja zavezuje dolžnost, da volivce o predmetu referenduma informira stvarno, celovito in transparentno. Lahko se v referendumu javno izreče za ali proti zakonu, vendar mora v svojih informacijah predstavljati tako razloge, ki zakon podpirajo, kot tiste, ki mu nasprotujejo. Samo pri takem ravnanju lahko uporablja proračunska sredstva,« so zapisali ustavni sodniki.

Ustavno sodišče sicer ni ugotavljajo niti presojalo, ali je v konkretnem referendumskem postopku o zakonu o drugem tiru vlada ravnala v skladu z opisanimi zahtevami. O tem bo po pričanjih Kovačiča, Cerarja in Lebna odločalo vrhovno sodišče.