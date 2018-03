Tokrat je bil pri Miamiju najbolj uspešen James Johnson z 20 točkami, pri Washingtonu je Jodie Meeks prispeval 23 točk. Miami naslednja tekma čaka v noči na torek, ko bodo Dragić in ekipa igrali v gosteh pri Portlandu.

»Vsi smo na isti strani, na vsaki tekmi pa je drug iz ekipe tisti, ki da večje število točk. In to je navdušujoče,« je dejal Dragić, eden izmed osmih igralcev Miamija z dvomestnim številom točk. »Naša globina in širina, res je veliko igralcev, ki lahko prispevajo za končni uspeh, to je moč naše ekipe,« pa je dodal trener domačih Erik Spoelstra.

Miamijeva prve peterka je imela kar 77 odstotni met, v tretji četrtini pa so tekmice nadigrali s 43:28, kar je največje število točk Heat v eni četrtini v rednem delu sezone po oktobru 2013 in po 394 tekmah. Vse se sicer ni odvilo po najboljših željah domačih gledalcev. V zadnji četrtini je igrišče predčasno po osmih doseženih točkah zapustil Dwyane Wade s poškodbo stegenske mišice. Wade naj bi po podatkih iz kluba izpustil naslednjo tekmo.

Russell Westbrook je z 21 točkami, 12 skoki in 10 podajami dosegel devetnajsti trojni dvojček v sezoni za zmago ekipe Oklahoma City Thunder nad San Antoniom Spurs s 104:94, rezervni igralci domačih pa so prispevali skoraj polovico točk, 50. Obenem so gostitelji povsem zaustavili zvezdnika gostov LaMarcusa Aldridgea, ki je za 11 doseženih točk metal 5:16 in San Antonio je po osmem porazu na zadnjih 10 tekmah zdrsnil na sedmo mesto na zahodnem delu lige.

V Los Angelesu je Lou Williams s 25 točkami vodil Clippers do zmage s 113:105 nad Orlandom Magic ter ekipo obdržal na osmem mestu, ki še kot zadnje vodi v končnico na zahodnem delu. Ekipa Charlotte Hornets je ugnala Phoenix Suns s 122:115, Dallas Mavericks pa Memphis Grizzlies s 114:80.