Večji pivovarji opozarjajo na visoke trošarine

Združenje slovenskih pivovarn je na nedavni skupščini medse sprejelo 15 novih članov, tudi predstavnika proizvajalcev hmelja in pivskih kozarcev, in ima po novem 34 članov. Ob tem so v združenju opozorili na problematiko visokih trošarin, ki so se za male pivovarje sicer prepolovile, večje pivovarje pa bremenijo precej bolj kot konkurenco v EU.