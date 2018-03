V soboto so vladne sile največje mesto v Vzhodni Guti odrezale od preostanka enklave, ki jo nadzorujejo sirski uporniki. Posledično so območje, ki velja za zadnje oporišče upornikov blizu prestolnice Damask, razklali na tri dele - mesto Duma z okolico, ki so ga vladne sile tudi obstreljevale, mesto Harasta in preostanek enklave na jugu.

Ameriški obrambni minister James Mattis je danes med obiskom v Omanu opozoril, da bi bilo »zelo nespametno«, če bi sirski režim proti svojim prebivalcem v Vzhodni Guti in drugih delih Sirije uporabil plin. V zadnjem času iz uporniške enklave Vzhodna Guta v bližini Damaska namreč prihajajo številna poročila, da je režim uporabil klor.