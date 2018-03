Za Jeseničane so zadeli Urban Sodja (9.), Gašper Glavič (24.), Tadej Čimžar (30. in 40.) ter Luka Bašič (38.).

Po drugi tekmi, ki so jo po 16 minutah podaljška v četrtek v Tivoliju dobili Jeseničani, so bile napovedi iz ljubljanskega tabora precej bojevite. Predvsem trener Jure Vnuk je obljubljal hokejsko vojno velikim rivalom, medtem ko je bil njegov kolega na jeseniški strani Gaber glavič bolj umirjen in je opozarjal le, da si v njegovi ekipi ne smejo več privoščiti podcenjevanja in miselnosti, da so zmagali že pred tekmo.

Domačo nalogo pred novim derbijem so bistveno bolje opravili pri železarjih. Današnji tretji dvoboj je pokazal, da je razlika med ekipama še vedno precej velika v korist državnih prvakov, zeleno-beli pa ne zdržijo ritma napornih tekem v končnicah. Tretji obračun v petih dneh je imel namreč zelo podoben scenarij kot večina v rednem delu regionalnega tekmovanja, ko so železarji do zmag prihajali v drugi polovici tekem ob močnem padcu v ekipi nasprotnikov.

Tokrat so tekmece strli že do polovice tekme. Končna statistika sicer niti ni tako izrazita v jeseniško korist; pri strelih je bilo razmerje 36-30, toda domači so bili velikokrat v dobrih akcijah pred prepišno ljubljansko obrambo, na drugi strani pa je vse nevarnejše poskuse tekmecev ustavil vratar Clarke Saunders, dvakrat pa so gostje zadeli še okvir vrat.

V polno pa so zadevali domači. Njihovi privrženci so dodobra napolnili Podmežaklo, Jeseničani pa so se oddolžili s prepričljivo zmago. Po prvi tretjini sicer še ni kazalo, da bo končni izid tako visok, so pa domači izkoristili eno do dveh številnih prednosti v tem delu igre (Ljubljančani so imeli sicer spet precej več kazni, razmerje v minutah je bilo 12-2) in prek Urbana Sodje povedli.