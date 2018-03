V mednarodni kriminalni preiskavi so poleg hrvaških policistov sodelovali tudi predstavniki Europola in ameriške agencije za boj proti mamilom (DEA), policisti iz Nemčije, Avstrije, Nizozemske in tudi Slovenije. Preiskava je sicer del širše mednarodne policijske operacije proti mreži kriminalcev, znani kot Balkanski kartel. Združba je v minulem letu tihotapila mamila iz Ekvadorja, Kolumbije in Paname v države članice EU.

Hrvaški policisti so od ameriških kolegov prejeli obvestilo o sumljivi tovorni ladji, ki je iz Paname izplula proti Malti in v reško pristanišče prispela 3. marca. Policisti so nato v sredo preiskali zabojnik, v katerem je bilo 20 ton mešanih kovinskih odpadkov. V njem so našli 100 zavitkov s skupno 100 kilogrami kokaina.

Pred tem so v okviru iste policijske operacije zaplenili 145 kilogramov marihuane ter preko 69.000 škatlic cigaret. Aretacije osumljencev so potekale na Reki, v Zagrebu, Malem Lošinju, Frankfurtu, Amsterdamu in Ljubljani. Skupaj so aretirali 13 članov balkanskega in kolumbijskega mamilarskega kartela.

Med njimi je tudi 47-letni Stjepan Prnjat, stari znanec hrvaške policije iz leta 2007, ko so policisti razbili podobno mednarodno skupino tihotapcev heroina in kokaina, znanega tudi kot »hrvaški Escobar«. Osumljence so kazensko ovadili hrvaškemu uradu za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok).

Kot je na današnji predstavitvi dejal Dražen Rastović iz zagrebške policije, preiskava s tem ni zaključena. »Moramo pridobiti dovolj dokazov za kazenski postopek in dolgoletne zaporne kazni za osumljence,« je dejal Rastović.