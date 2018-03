Usoda manjše krajevne skupnosti občine Jesenice, Blejske Dobrave, je na prvi pogled podobna usodi drugih manjših krajev ob večjih mestih. Pred dobrim desetletjem so se krajani lahko odločali, v katero od takrat štirih okoliških trgovin bodo šli po najbolj nujnih nakupih. Srečevali so se lahko v baru in poštne ter druge storitve opravljali na pošti. Zasebniki so trgovine že dolgo časa nazaj zaprli, nad zadnjo, večjo trgovino in bar čez cesto so lastniki obupali šele pred časom. Ostala jim je le še pošta, ki pa v ponedeljek na Blejski Dobravi za vselej zapira svoja vrata.

Pošta jim je zagotavljala tudi druženje

»Krajani se počutimo kot drugorazredni ljudje, ko se vse dejavnosti skušajo skoncentrirati v centre,« je ogorčena članica sveta krajevne skupnosti Blejska Dobrava Štefanija Muhar. Predsednik krajevne skupnosti Tone Hribar dodaja, da je pošta ključnega pomena ravno zaradi značilnosti okoliša, v katerem urad zaključuje svoje delovanje. »Naša krajevna skupnost obsega tri vasi, Blejsko Dobravo, Kočno in Lipce. Ima okoli 1500 prebivalcev, od katerih je skoraj tretjina starejših od 70 let.« Mnogi po njegovih besedah niso več tako mobilni, da bi se za vsak opravek odpravili na bližnje Jesenice, kamor je zaradi oddaljenosti treba z avtom ali avtobusom. »Pripravno je bilo, da so odšli popoldne po pošiljko na domačo pošto, če jih dopoldne, ko je na njihova vrata zvonil poštar, ni bilo doma. Tja so šli tudi po drugih opravkih in se med seboj srečevali. Ukinili so nam trgovino in bife, zdaj nam bodo še pošto, torej nam ostane le še pokopališče,« je razočaran Hribar.

Po tem, ko so krajani prejeli obvestila, da bodo njihovo enoto pošte zaprli, se niso vdali. Skupaj z občino so Pošto Slovenije pozvali na srečanje, kjer so skupaj predstavili ideje, kako bi pošto na Blejski Dobravi obdržali. »Predlagali smo, da bi se zagotovila sredstva, da bi imeli pošto odprto vsaj dvakrat na dan po dve uri,« opisuje Hribar. Pristojnim so predlagali tudi, da bi zaprtje preložili na konec letošnjega leta, medtem pa bi iskali rešitve za nadaljnje delovanje. Lahko bi v uradu razširili dejavnosti in prodajali določene izdelke, po katere morajo krajani zdaj na Jesenice. Kmalu so dobili odgovor, da se namere Pošte Slovenije niso spremenile in da bodo njihovo pošto zaprli.