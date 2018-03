Med strelcem in policisti je med obleganjem prišlo do streljanja, vendar pri tem nihče ni bil poškodovan. Kot je dejal predstavnik kalifornijskih policistov Chris Childs, strelčev motiv ostaja neznanka.

Kalifornijski dom veteranov je sicer največji tovrstni dom v ZDA, v katerem živi približno 1100 starejših in invalidnih moških ter žensk vojnih veteranov. Med njimi so tudi tisti, ki so se borili v drugi svetovni vojni, Vietnamu in Iraku.

We are deeply saddened and affected by the tragic outcome of the hostage situation at the Veterans Home of California in Yountville and extend our deepest condolences to the loved ones involved. We ask for patience as we continue to monitor emerging details.