Na vzhodu države bodo tekom današnjega dne zaradi kombinacije hitrejšega taljenja snega in velike vodnatosti možna tudi manjša razlivanja rek in manjših vodotokov, predvsem ob reki Dravinji in Sotli. Reka Krka se bo na običajnih območjih v manjšem obsegu pričela razlivati predvidoma danes zvečer, so opozorili na Agenciji RS za okolje.

Na Geološkem zavodu Slovenije medtem opozarjajo, da do pojavljanja zemeljskih plazov lahko pride tako v vzhodni Sloveniji kot tudi v ostalih predelih s snežno odejo. Prav tako se zaradi temperaturnih sprememb v teh dneh lahko pojavijo kamninski podori in padajoče kamenje.

Po navedbah Uprave RS za zaščito in reševanje je verjetnost za nastanek plazov večja na strmih pobočjih in pobočjih, kjer je bila odstranjena vegetacija. Poveča se lahko po obilnem deževju, potresu ali zaradi neustreznih posegov v pobočja.

Obeti: V nedeljo bo večinoma oblačno, le na severovzhodu bo dopoldne še nekaj sonca. Dež na zahodu se bo okrepil in se zvečer razširil nad večji del države. Ob morju bo pihal jugo, ponekod drugod južni do jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, v zatišnih legah severne Slovenije okoli 0, najvišje dnevne od 9 do 12, na vzhodu do 15 stopinj Celzija.