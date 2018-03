Težje kot v katerem koli drugem prvenstvu je v zadnjih letih v angleškem izpostaviti eno (ali dve, tri) tekmo kot največjo, kot res pravi derbi. Razlogov za to je več. Eden je vzpon klubov, kot sta Chelsea in Manchester City, ki zgodovinsko gledano pred prevzemom bogatih lastnikov nista spadala ravno med angleško smetano, v zadnjih letih pa osvajata lovorike in v svoje vrste vabita največje zvezdnike. Drugi pa je manjši padec klubov, ki, ravno obrnjeno, zgodovinsko spadajo prav med omenjeno smetano.

Sicer je težko trditi, da so rezultati denimo Arsenala in Liverpoola v zadnjih letih katastrofalni. Toda po drugi strani prvi, s 13 naslovi prvaka tretji najuspešnejši klub v zgodovini, na naslov čaka že skoraj 14 let, drugi, z 18 naslovi drugi najuspešnejši, pa dvakrat toliko (28). A je že tako, da je pri derbiju ključna »sestavina« vselej ravno zgodovina. Ta pa pravi, da je največji derbi angleškega prvenstva bržčas še vedno tisti med Manchestrom Unitedom (20 naslovov prvaka, največ v Angliji) in Liverpoolom, kluboma, ki se bosta udarila danes.

Omenjena ob tem nista le kluba, ki imata največ naslovov, United in Liverpool imata tudi največ drugih mest (15 oziroma 13) pa tudi največ evropskih lovorik med angleškimi klubi (6 in 11). Pri čemer pa ne gre spregledati, da Liverpool, odkar se je prva angleška liga leta 1992 reorganizirala v premier ligo, te še ni osvojil, medtem ko je Manchester United odtlej absolutni vladar, saj ima od sezone 1992/93 več naslovov (13) kot vsi drugi klubi skupaj (12). Kakor koli, v letošnji sezoni že od šestega kroga dalje oba gledata v hrbet vodilnemu Manchestru Cityju, ki ga na poti do naslova ne moreta več ustaviti (zbral je že 78 točk), bo pa današnja tekma neposredni obračun za vsaj trenutno drugo mesto – na njem ima zdaj United 62 točk, tretji Liverpool pa jih je zbral 60.

Favorita je tako precej nehvaležno izpostaviti, je pa dejstvo, da je v zadnjem obdobju v boljši formi Liverpool. Ta je namreč dobil osem od zadnjih desetih premierligaških tekem, ob tem na enajstih od zadnjih dvanajstih zabil vsaj dva gola, s skupno 67 zadetki pa je z naskokom drugo najučinkovitejše moštvo lige. A po drugi strani je ravno to, doseganje golov, v tej sezoni nekaj, kar je za gostujoče ekipe proti Unitedu zelo zahtevna naloga – rdeči vragi so jih namreč na domačem igrišču v prvenstvu dobili vsega skupaj šest, s čimer so najboljše domače obrambno moštvo lige. Ob vsem omenjenem tako ni čudno, da so na Otoku današnjo tekmo opisali tudi kot spopad pragmatičnega Uniteda trenerja Joseja Mourinha in razburljivega Liverpoola Jürgena Kloppa, pri katerem kot glavno nevarnost navajajo Mohameda Salaha. Ta je s 24 goli skupaj s Tottenhamovim Harryjem Kanom najboljši strelec prvenstva, ob tem pa ima poseben motiv zagreniti življenje Mourinhu, saj je bil prav Portugalec tisti, ki ga je v sezoni 2014/15, ko sta bila oba pri Chelseaju, poslal na posodo v Fiorentino. In ko smo že pri Mourinhu – ta ima precej več težav s sestavo moštva, saj bo pogrešal poškodovane Herrero, Blinda, Fellainija in Jonesa.

Še to, tokratna medsebojna tekma bo, kar zadeva ligaške, 170. (doslej 67 zmag Uniteda, 55 Liverpoola, 47 remijev).