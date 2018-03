Slovenija išče šefa delniške družbe

Slovenija ima dobrega predsednika. Tudi dejavnega. Ureja razmere v vojski, že določa termin volitev in vmes skoči še na kakšno prireditev. To slednje mu gre dobro od rok. Ko sem ga ta teden videl in slišal na odru, ko je pozdravljal izbor žensk, ki so zaznamovale preteklo leto, sem bil očaran. Borut Pahor je naravni talent. Zna priti v dvorano. Zna z očmi pozdraviti vse. Zna stopiti na oder. In predvsem zna govoriti. Njegov nekajminutni nagovor vsebuje vse: malo zgodovine, malo pogleda naprej, kakšen citat, repliciranje samega sebe in to počne brez plonk listka v roki. Podobno kot na lokalni ravni Zoran Janković . Za razliko od slednjega brez ne-jev.