Na Mestni občini Ljubljana napovedujejo, da bodo delavci družbe KPL predvidoma v torek začeli prenovo dela Zaloške ceste na odseku med križiščem z Vevško in Kašeljsko cesto. Začetek del je odvisen predvsem od vremenskih razmer. Na občini pričakujejo, da bodo gradbena dela končana junija letos. Občina je v sklopu prenove predvidela gradnjo kolesarskih stez in pločnika ter zelenice. Današnje petkrako križišče Zalošče ceste, Kašeljske ceste, Milčetove poti in Ceste 30. avgusta bodo v želji po izboljšanju prometne varnosti preuredili v krožišče. »Hkrati bomo obnovili kanalizacijo, vodovod, plinovod, telekomunikacijske vode ter elektrokabelsko kanalizacijo s priključki,« zagotavljajo na ljubljanski občini, ki bo KPL skupaj z davkom na dodano vrednost za vsa dela odštela tri milijone evrov. V času gradnje bo na tem odseku promet osebnih vozil potekal izmenično enosmerno. Tovornjaki pa bodo v tem času preusmerjeni na obvozno pot, voziti bodo morali po Zadobrovški, Sneberski in Agrokombinatski cesti.