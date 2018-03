Kot bi imel za seboj že desetine gledaliških predstav, se je Miha Škrlep, osmošolec iz Osnovne šole Mengeš, vživel v lik Mirka Drenovca in se hudoval nad vdiranjem tujih jezikov v slovenščino. Čistunski Mirko v priredbi komedije Najemnina, za katero je bil Andrej Rozman - Roza nominiran za Grumovo nagrado, živi v denacionaliziranem stanovanju. Skače, krili z rokami, vpije, nagovarja občinstvo, zdi se, da si bo od jeze kar populil lase. Moti ga vsaka tujka, vsaka neslovenska beseda, še navodila na embalaži za testenine v drugih jezikih ga vržejo iz tira.

Oder prinaša svobodo

Zato piše ogorčena pisma v medije in prijave na državne urade. Zavzemanje za čistost slovenske besede privede do takšnega absurda, da zato izgubi vsako službo. Ko ga obišče Nemka Friede (osmošolka Luciana Lazarević), potomka slovenskih staršev, ki ji po denacionalizaciji pripada Mirkovo domovanje, se izkaže, da Mirko ni tako brezmadežen – že deset let ne plačuje najemnine in laže, da je njegova mama še živa, le zato, da dobiva njeno pokojnino. Začnejo se odpirati ideološke teme, Mirko predstavlja partizanski pol, Friede domobranskega.

Ura predstave, med katero je za tehnično brezhibnost skrbela osmošolka Nika Pugelj, se je končala z gromkim aplavzom skoraj polnega kulturnega doma. »Ni bilo težko. Težje je bilo na vajah. Ko prideš na oder, pa vidiš gledalce in veš, da boš zmogel. Imel sem sicer nekaj točk, ko sem se zmotil, pozabil besedilo,« se je jezni in vase zaverovani Mirko prelevil v iskrivega in le malenkost negotovega osnovnošolca Miho, medtem ko mu je mentorica in učiteljica slovenščine Doroteja Šporn prigovarjala, da se je dobro odrezal.

Napak, če so bile, gledalci nismo opazili. »Na odru sem svoboden. Ker uživam v igri. In ker vem, da po trudu sledi plačilo. Prej sem bil le eden od mnogih fantov na šoli,« se je razgovoril Miha, ki ga zanimata tako umetnost kot naravoslovje.

Pohvale mentorice in gledalcev je prejela tudi Luciana, ki je morala zbrati kar nekaj moči, da je svoj značaj potisnila v ozadje in za eno uro postala Friede. »Malo težje se mi je bilo vživeti v lik, ker je Friede precej bolj mirna, potrpežljiva, kot sem jaz. Vesela sem, ko se imajo ljudje med predstavo lepo,« je dejala Luciana, ki si želi nadaljevati igralstvo, a jo zanima še marsikaj drugega. Rada bere in piše, zanimata jo glasba in arhitektura. »Pišem kriminalke, dolge do 60 strani. Skušam posnemati Agatho Christie,« je povedala.