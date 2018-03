Na Muzejskem trgu v Celju, ki ga obnavljajo že dobro leto, so lani arheologi odkrili dragocene živobarvne freske. Te naj bi, tako predvidevajo, izvirale iz antične dobe in so, pravi direktor Pokrajinskega muzeja Stane Rozman, zelo podobne tistim v Pompejih. Kot je povedal ob njihovem odkritju, so izjemno dobro ohranjene. O tem, kdaj jih bodo lahko videli tudi obiskovalci, pa bo kaj več znanega v prihodnjih tednih.

Po Knežjem dvoru še prezentacija Muzejskega trga Tako dobro ohranjenih fresk naj bi bilo v Evropi zelo malo, še posebej pa so zanimive, ker močno spominjajo na tiste v Pompejih, ki jih je leta 1979 uničil ognjenik Vezuv. Na celjski občini so sklenili, da bodo na podoben način, kot je bila pred leti izvedena prezentacija Mesto pod mestom na dvorišču Knežjega dvora, izvedli tudi prezentacijo najdenih arheoloških ostankov na Muzejskem trgu, novozgrajeno stavbo pa povezali s podzemnim hodnikom, ki vodi do kleti Stare grofije. Tako bodo poskrbeli tudi za ustrezno zaščito fresk v mrzlih zimskih dneh. »Dejansko so nas letošnje nizke temperature precej presenetile in zelo smo se trudili, da smo v prostoru ves čas vzdrževali in še vzdržujemo primerno temperaturo, da se freske ne bi kakor koli poškodovale. Menim, da nam jih je uspelo očuvati in bodo zdržale do resnejših restavratorskih posegov, ki bodo na vrsti v prihodnjih tednih in mesecih,« je za Dnevnik povedal Rozman.