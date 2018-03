Še o odstavnih pasovih

Zgodbe o pomembnosti urgentne poti na avtocesti, kjer je hkrati prazen odstavni pas in kjer so največji problem vozniki tovornih vozil iz drugih okolij, so bile medijsko dovolj obdelovane. Zame je ustavljanje vozil na dvopasovni cesti ob robovih voznega pasu smiselno tam, kjer ni odstavnih pasov. Recimo v mestih. Daleč največ voženj reševalcev, gasilcev in policije se zgodi v predelih, kjer te službe domujejo. Še nikogar nisem slišal, da bi predlagal recimo na Zaloški ali v okolici Gasilske brigade, da bi voznike začeli učiti, da naj takrat, ko stojijo v koloni, kar v Ljubljani ni najbolj redek pojav, vozilo ustavijo tako, da je med kolonama prostor za vozila na intervenciji.