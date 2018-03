Letošnji salon je že 88. po vrsti, na njem pa vlada optimizem. Nič čudnega, ko pa je prodaja avtomobilov v lanskem letu rasla po vsem svetu, rast pa se je nadaljevala tudi v uvodnih dveh letošnjih mesecih. K rasti je prispevalo tudi vse večje povpraševanje po električno gnanih avtomobilih in (priključnih) hibridih, ki se množično predstavljajo tudi v Ženevi. Čeprav o električni prihodnosti glasno razpravljajo odgovorni velike večine znamk in se o dizelsko gnanih štirikolesnikih govori kot o rasi, ki izumira, pa so vse presenetile besede prvega moža Volkswagna Matthiasa Müllerja, ki je dejal: »Dizel bo doživel renesanso v ne tako oddaljeni prihodnosti. Ko bodo ljudje spoznali, da je tudi dizelska tehnologija ekološko sprejemljiva, ne bo več nobenega razloga, da ne bi posegli po njej.« Njegove besede so po svoje razumljive, zaradi manjše prodaje dizelsko gnanih vozil in večje prodaje bencinarjev namreč lahko zgodi, da se bodo izpusti ogljikovega dioksida v prihodnjih letih povečali, saj ni pričakovati, da bo elektrika kot pogonsko sredstvo tako rekoč čez noč postala številka ena. Pa tudi sicer električna mobilnost s sabo prinaša kar nekaj izzivov, med drugim, kako čisti so viri energije, ki bo poganjala električne avte, in kaj bo z izkoriščanjem redkih kovin, ki so potrebne za izdelavo električnih vozil in baterij.

Čeprav so trenutno vse oči ljubiteljev avtomobilizma uprte v Ženevo, pa se v teh dneh veliko govori o Detroitu. In to z razlogom. Vse glasnejše so namreč govorice, da naj bi prišlo do zamenjave termina, namesto tradicionalnega januarskega se omenja oktobrskega, do spremembe pa naj bi prišlo po januarskem salonu prihodnje leto. Čeprav se kot razlog omenja, da je »oktober najlepši mesec v Detroitu«, pa naj bi bil povod za zamenjavo termina razmislek, da bi prehiteli konkurenco, predvsem salona v Los Angelesu in Las Vegasu, ki sta na sporedu novembra in v začetku januarja.

Organizatorji v Detroitu priznavajo, da je v centru Cobo, ki je prizorišče od leta 1965, iz leta v leto več praznih razstavnih površin, zato so se lotili temeljite, 279-milijonske prenove sejmišča, ki ni bilo več na ravni, kot jo zahteva sodoben avtomobilski salon. Tako so v zadnjih letih udeležbo odpovedali Mercedes-Benz, Porsche, Mazda in Jaguar. Je pa po drugi strani res, da je med razstavljalci vse več kitajskih znamk, za katere postaja ameriški avtomobilski trg vse pomembnejši. Pomemben pa je salon z gospodarskega gledišča za celotno regijo, saj so gospodarski učinki zadnjega dosegli kar 480 milijonov dolarjev. Konec koncev si je avtomobile v živo ogledalo kar 809.161 ljudi.